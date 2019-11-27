ماكس تيلور في تشكيلة مانشستر يونايتد بالدوري الأوروبي بعد علاج من السرطان

انضم المدافع ماكس تيلور إلى تشكيلة مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي لكرة القدم بعد 12 شهرًا من علاج كيميائي للاعب البالغ عمره 19 عامًا من سرطان الخصية.

وربما يشارك اللاعب الصاعد من أكاديمية الناشئين بالنادي، والذي عاد إلى الملاعب مع فريق يونايتد تحت 23 عامًا الشهر الماضي، لأول مرة مع الفريق يوم الخميس أمام أستانة في قازاخستان، بعدما ضمه المدرب أولي جونار سولشار إلى التشكيلة مع بعض اللاعبين الشبان.

وضمن يونايتد التأهل بالفعل إلى الأدوار الإقصائية في الدوري الأوروبي بعدما حقق ثلاثة انتصارات في أربع مباريات.

وقال تيلور لموقع النادي: ”الموقف الذي كنت فيه في هذا التوقيت من العام الماضي أني كنت أخضع للأسابيع الأولى في علاجي الكيميائي ولم أكن أعتقد أنه بعد عام واحد سأسافر مع الفريق الأول“.

وأضاف: ”لا يهم كيف ستكون الأجواء، لكن مجرد الذهاب هو أمر رائع. إنه حلم بأن أصبح لاعبًا في الفريق الأول ليونايتد منذ أتذكر أني كنت أركل الكرة“.

ويدخل يونايتد اللقاء وفي جعبته 10 نقاط، يحتل بها صدارة المجموعة، بينما يملك فريق أصحاب الأرض رصيدًا خاويًا، بعدما فشل في حصد أي نقطة حتى الآن.