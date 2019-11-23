بالأرقام.. رياض محرز ونغولو كانتي يتصدران تقييم اللاعبين في مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي

15 دقيقة كانت عنوانًا للإثارة في مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي، التي أقيمت على ملعب الاتحاد مساء السبت، في المرحلة الثالثة عشرة للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، البريميرليغ، التي انتهت لصالح السيتي 2-1.

ووفّت مباراة قمة المرحلة بجميع التوقعات، حيث جاءت مثيرة منذ بدايتها حتى صافرة النهاية التي أطلقها الحكم مارتن أتكنسون، لتعلن اقتناص مانشستر سيتي لثلاث نقاط غالية، جعلته يتقدّم خطوة في الجدول برصيد 28 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطة واحدة عن ليستر سيتي صاحب المركز الثاني، و9 نقاط عن ليفربول المتصدر، في حين تجمد رصيد البلوز عند 26 نقطة في المركز الرابع.

كانت الإثارة حاضرة منذ البداية، وعلى عكس التوقعات، بادر تشيلسي بالهجوم، وأهدر البرازيلي ويليان والمدافع توموري وتامي أبراهام 3 أهداف محققة، قبل أن يسجّل الفرنسي نغولو كانتي هدف البلوز الأول في الدقيقة 22.

انتفض مانشستر سيتي بعد صدمة كانتي، ونجح البلجيكي كيفين دي بروين في إدراك التعادل في الدقيقة 29 من تسديدة باغتت الحارس كيبا بعد تغيير اتجاهها، وفي الدقيقة 37 نجح الجزائري الدولي رياض محرز في تسجيل هدف الفوز للسيتي من عمل فردي رائع.

وارتكب الحارس كيبا خطأ كارثيًا، ولكن الأرجنتيني أغويرو فشل في استغلال الفرصة، وسدد الكرة في العارضة، قبل نهاية الشوط الأول بدقائق قليلة.

وفي الشوط الثاني تبادل الفريقان السيطرة وإهدار الفرص، وإن كان السيتي كان الأخطر على المرمى، وبلغت الإثارة قمتها في الدقائق الأخيرة، عندما أطلق البديل ماسون ماونت صاروخ أرض جو، كاد أن يسكن شباك الحارس البرازيلي إيدرسون مورايش، قبل أن يلغي الحكم هدفًا لرحيم سترلينغ بداعي التسلل بعد تدخل تقنية الفيديو VAR.

رجل المباراة

من جانبها رصدت صحيفة ”إندبندنت“ البريطانية تقييم لاعبي مانشستر سيتي وتشيلسي في قمة الجولة الثالثة عشرة، وتقاسم الجزائري رياض محرز والفرنسي كانتي لقب رجل المباراة، بعد أن حصل اللاعبان على 8 درجات في تقييم الصحيفة، خاصة في ظل المستوى المميز الذي قدّمه اللاعبان في المباراة.

مانشستر سيتي:

الحارس إيدرسون وجون ستونز وفرناندينيو وكيفين دي بروين 7 درجات.

وحصل على 6 درجات كل من ديفيد سيلفا وخواو كانسيلو وسيرجيو أغويرو.

وجاء بـ5 درجات كل من رودري وميندي ورحيم سترلينغ.

تشيلسي:

الحارس كيبا 5 درجات، وهو أقل لاعبي البلوز في التقييم نتيجة أخطائه القاتلة وإن كان غير مسؤول عن هدفي السيتي.

وحصل على 6 درجات كل من: إيمرسون وتامي أبراهام، وكريستيان بوليسيتش، وتيموري وزوما وسيزار أزبلكويتا.

وحصل على 7 درجات كل من جورجينيو وكوفاسيتش والبرازيلي ويليان.