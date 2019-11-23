مانشستر سيتي يعبر تشيلسي وينتزع المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي (فيديو)

حقق مانشستر سيتي فوزًا ثمينًا على حساب ضيفه تشيلسي بهدفين لهدف في قمة الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

جميع أهداف المباراة جاءت في الشوط الأول الذي كان سجالًا بين الفريقين مع تفوق طفيف لفريق المدرب بيب جوارديولا.

وتقدم تشيلسي عبر هجمة مرتدة ترجمها نغولو كانتي بهدف في الدقيقة 21.

وتمكن كيفين دي بروين من إدراك التعادل للسيتي من تسديدة يسارية اصطدمت بالدفاع في الدقيقة 29، قبل أن يخترق الجزائري رياض محرز بروعة ويسجل الثاني في الدقيقة 37.

وألغى حكم المباراة مارتن أتكنسون هدفًا في الوقت بدل الضائع لمصلحة نجم السيتي رحيم سترلينغ بداعي التسلل.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 28 نقطة، متقدمًا بفارق نقطتين عن تشيلسي الذي هبط للمركز الرابع، لكن حامل اللقب لا يزال متأخرًا وراء المتصدر ليفربول بفارق 9 نقاط.