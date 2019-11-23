أهداف مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي.. 2-1 لـ“السيتيزن“ (فيديو)

سجل نغولو كانتي الهدف الأول لفريق تشيلسي في شباك نظيره مانشستر سيتي، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

في الدقيقة 29 كيفين دي بروين يحرز التعادل للسيتي.

جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول التعادل لـ ، السيتي " دي بروين " HD حسابي الأساسي @i7S8R pic.twitter.com/hkqb4osNas — صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD20022) November 23, 2019

وفي الدقيقة 37 يسجل رياض محرز الثاني للسيتي ويعيد فريقه للمقدمة.

ترتيب الفريقين

يحتل مانشستر سيتي المركز الرابع بقيادة مدربه الإسباني بيب غوارديولا، وحصد حامل اللقب 25 نقطة من 12 مباراة، وحقق الفريق الفوز في 8 مواجهات، وتلقى 3 هزائم، وتعادل مرة واحدة، وسجل الفريق 35 هدفًا وهو صاحب الهجوم الأقوى في الدوري حتى الآن، وهداف الفريق هو الأرجنتيني سيرجيو أغويرو صاحب الأهداف التسعة، بينما استقبل الفريق 13 هدفًا.

ويحتل تشيلسي المركز الثالث بقيادة مدربه فرانك لامبارد، وحصد البلوز 26 نقطة من 12 مباراة من خلال 8 انتصارات وتعادلين وهزيمتين، وسجل الفريق 27 هدفًا، واستقبل 17 هدفًا.. ويبقى تامي إبراهام هداف تشيلسي برصيد 10 أهداف.

وانتهى آخر لقاء بين الفريقين، يوم 24 فبراير الماضي، في نهائي كأس الرابطة قبل تولّي لامبارد قيادة تشيلسي، وفاز سيتي بنتيجة 4/2 بضربات الترجيح بعد التعادل دون أهداف على ملعب ويمبلي.

وحقق مانشستر سيتي الفوز في آخر لقاءين على ملعبه ضد تشيلسي، وآخرهما بسداسية دون ردٍ وهو ما يضع مزيدًا من الضغط على تشيلسي.