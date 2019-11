التشكيلة الرسمية لمباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

أعلن بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، تشكيل فريقه لمباراة تشيلسي المقررة اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

يذكر أن تشيلسي يحتل المركز الثالث، في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 26 نقطة، بينما يأتي مانشستر سيتي رابعًا بـ25 نقطة.

تشكيل مانشستر سيتي للمباراة جاء كالتالي:

حراسة المرمى: إيديرسون

الدفاع: كانسيلو، ستونز، فيرناندينيو، ميندي

خط الوسط: رودري، سيلفا، دي بروين

الهجوم: محرز، أغويرو، سترلينغ

How we line-up against Chelsea! ????

Ederson, Cancelo, Stones, Fernandinho, Mendy, Rodrigo, Silva (C), Mahrez, De Bruyne, Sterling, Aguero

Subs | Bravo, Walker, Gundogan, Jesus, Angelino, Otamendi, Foden

⚽️ @haysworldwide

???? #MCICHE #ManCity pic.twitter.com/k4SB0GfYCz

— Manchester City (@ManCity) November 23, 2019