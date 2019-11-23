التشكيلة الرسمية لمباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

أعلن بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، تشكيل فريقه لمباراة تشيلسي المقررة اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

يذكر أن تشيلسي يحتل المركز الثالث، في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 26 نقطة، بينما يأتي مانشستر سيتي رابعًا بـ25 نقطة.

تشكيل مانشستر سيتي للمباراة جاء كالتالي:

حراسة المرمى: إيديرسون

الدفاع: كانسيلو، ستونز، فيرناندينيو، ميندي

خط الوسط: رودري، سيلفا، دي بروين

الهجوم: محرز، أغويرو، سترلينغ

تشكيل تشيلسي للمباراة جاء كالتالي:

حراسة المرمى: كيبا

الدفاع: أزبيليكويتا، زوما، توموري، إيميرسون

خط الوسط: كانتي، جورجينيو، كوفاسيتش

الهجوم: ويليان، تامي أبراهام، بوليسيتش

ترتيب الفريقين

يحتل مانشستر سيتي المركز الرابع بقيادة مدربه الإسباني بيب غوارديولا، وحصد حامل اللقب 25 نقطة من 12 مباراة وحقق الفريق الفوز في 8 مواجهات وتلقى 3 هزائم وتعادل مرة واحدة، وسجل الفريق 35 هدفًا وهو صاحب الهجوم الأقوى في الدوري حتى الآن، وهداف الفريق هو الأرجنتيني سيرجيو أغويرو صاحب الأهداف التسعة، بينما استقبل الفريق 13 هدفًا.

ويحتل تشيلسي المركز الثالث بقيادة مدربه فرانك لامبارد، وحصد البلوز 26 نقطة من 12 مباراة من خلال 8 انتصارات وتعادلين وهزيمتين، وسجل الفريق 27 هدفًا واستقبل 17 هدفًا.. ويبقى تامي إبراهام هداف تشيلسي برصيد 10 أهداف.

وانتهى آخر لقاء بين الفريقين، يوم 24 فبراير الماضي، في نهائي كأس الرابطة قبل تولي لامبارد قيادة تشيلسي، وفاز سيتي بنتيجة 4/2 بضربات الترجيح بعد التعادل دون أهداف على ملعب ويمبلي.

وحقق مانشستر سيتي الفوز في آخر لقاءين على ملعبه ضد تشيلسي، وآخرهما بسداسية دون رد وهو ما يضع مزيدًا من الضغط على تشيلسي.