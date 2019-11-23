التشكيلة الرسمية لمباراة كريستال بالاس ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي

أعلن يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، التشكيلة الرسمية للفريق في مواجهة كرستال بالاس، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء السبت، في الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب سيلهرست بارك.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة من 11 فوزًا وتعادل، وقد حقق الفوز 3/1 على منافسه مانشستر سيتي في الجولة الماضية، في حين يملك كريستال بالاس 15 نقطة في المركز الثاني عشر.

وفي آخر 10 مباريات بين الفريقين في الدوري الإنجليزي، فاز ليفربول في 6 مباريات، مقابل 4 انتصارات لكريستال بالاس، آخرها في أبريل 2017 بنتيجة 2/1.

ويجلس النجم المصري على مقاعد البدلاء، في إمكانية لمشاركته خلال الشوط الثاني إذا استدعى الأمر.

ويعوض أوكسلد تشامبرلين غياب محمد صلاح في هجوم ليفربول، مع اختلاف طريقة اللعب على أرض الملعب.

وجاءت تشكيلة كريستال بالاس لمواجهة ليفربول كالآتي:

جويتا، وارد، تومبكينز، كاهيل، فان انهولت، تاوسند، كوياتي، ميليفوجيفيتش، مكارثر، زاها، أيو

تشكيلة ليفربول:

أليسون، أرنولد، لوفرين، فان دايك، روبيرتسون، هندرسون، فابينيو، فينالدوم، تشامبرلين، فيرمينو، ساديو ماني.

الاحتياط: أدريان، ميلنر، كيتا، صلاح، غوميز، لالانا، أوريغي.