التشكيلة المتوقعة لمباراة ليفربول ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي (إنفوغرافيك)

يتطلع نادي ليفربول بقيادة مدربه الألماني يورغن كلوب لمواصلة سلسلة الانتصارات في الدوري الإنجليزي، عندما يحل الريدز ضيفًا ثقيلًا على كريستال بالاس، اليوم السبت، في الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب سيلهرست بارك.

وتقام مباراة ليفربول ضد كريستال الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، 17:00 بتوقيت القاهرة، وتنقل على قناة beIN Sports HD 2، بتعليق جواد بدة.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة من 11 فوزًا وتعادل، وقد حقق الفوز 3/1 على منافسه مانشستر سيتي في الجولة الماضية، في حين يملك كريستال بالاس 15 نقطة في المركز الثاني عشر.

وفي آخر 10 مباريات بين الفريقين في الدوري الإنجليزي، فاز ليفربول في 6 مباريات، مقابل 4 انتصارات لكريستال بالاس، آخرها في أبريل 2017 بنتيجة 2/1.

وتوقعت صحيفة ”إيفنينغ ستاندرد“ ألا يعتمد يورغن كلوب على النجم المصري محمد صلاح بسبب الإصابة، حيث توقعت أن يعتمد كلوب على المهاجم البلجيكي ديفوك أوريغي.

وجاء توقع الصحيفة لتشكيلة ليفربول على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون باكير.

الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، ديان لوفرين، فيرجيل فان دايك، آندري روبيرتسون.

الوسط: الوسط: فابينيو، جوردان هيندرسون، جيورجينهو فاينالدوم.

الهجوم: ساديو ماني، روبرتو فيرمينو، ديفوك أوريغي.

في المقابل توقعت صحيفة ”إندبندنت“ أن يشارك صلاح أساسيًا أمام كريستال بالاس، وجاء توقعها لتشكيلة ليفربول كالتالي:

كلوب الأفضل

وقال المهاجم السنغالي ساديو ماني، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، إن مدربه الألماني يورغن كلوب الأفضل في العالم في الوقت الحالي.

وأوضح ماني، في تصريحات نشرتها مجلة ليفربول: ”سأناضل لوصف مدى نجاح كلوب مع الفريق، يمكن للجميع رؤية ما قدّمه للنادي والمدينة، والجودة التي يتمتع بها كمدير فني رائع“.

وأضاف ”يوجد الكثير من المدربين الجيدين في أوروبا، لكن ما يمكنني قوله هو أن مدربنا لديه دائمًا الكلمات والأشياء الصحيحة لإدارة فريقه، خاصة معرفة كيفية التعامل مع اللاعبين“.

وتابع ”أثق دائمًا في تأثيره على الفريق، فهو الأفضل في العالم“.

وعن الشراكة مع النجم المصري محمد صلاح والبرازيلي روبرتو فيرمينو قال ساديو ماني: ”نحن جميعًا من بلدان مختلفة، ونتحدث بلغات مختلفة، لكني أعتقد أن لكرة القدم لغة واحدة في العالم كله، يمكن للجميع التحدث بها.. هذا هو الحال مع صلاح وفيرمينو“.

وتقاسم ماني، البالغ من العمر 27 عامًا، جائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز، الموسم الماضي، مع زميله محمد صلاح، والغابوني بيير إيميريك أوباميانغ مهاجم آرسنال.

وسجل الثلاثي، ماني وصلاح وفيرمينو، 182 هدفًا لليفربول منذ بداية موسم 2017/2018.

ويحلم ماني مع صلاح وفيرمينو في قيادة ليفربول إلى لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي أحرزه الريدز لآخر مرة موسم 1989/1990، علمًا أن ليفربول تُوِّج بطلًا لدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

محمد صلاح

ورفض المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، حسم موقف النجم المصري محمد صلاح في مباراة الريدز أمام كريستال بالاس، وقال كلوب في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: ”لا يمكنني القول إذا ما كان محمد صلاح وآندي روبيرتسون وجو غوميز جاهزين لمواجهة كريستال بالاس أم لا“.

وتابع كلوب ”الأمر مع صلاح ليس تفاقمًا في إصابته، ولكنه لا يزال مصابًا نوعًا ما، يجب أن نكون عقلانيين“.

وواصل مدرب ليفربول: ”يوم الخميس تدرب صلاح نعم، لكن فقط على الأشياء التي أردنا منه القيام بها، وعلينا أن نكون حذرين بالتعامل معه“.

وأكمل ”فيرجيل فان دايك جاهز بنسبة 100%، بينما شيردان شاكيري يحتاج فقط إلى التدرب، للحصول على اللياقة البدنية للمباراة لا يزال أمامه بعض الوقت، تدرب هذا الأسبوع، وقدمنا له بعض الأشياء المختلفة، لا داعي للتسرع، ولكن من الرائع عودته، رأينا بعض الأشياء الجميلة في التدريبات ولكن عليه أن يعتاد على كثافة التدريبات“.

وأضاف كلوب ”عندما أكون مع شاكيري يكون سعيدًا جدًا، بالطبع لديه مستقبل هنا في ليفربول“.