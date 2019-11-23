غوارديولا يحسم الجدل حول مستقبله مع مانشستر سيتي

يواجه الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي تحديًا كبيرًا هذا الموسم بعدما فقد 9 نقاط عن المتصدر ليفربول في 12 جولة فقط مع إشاعات كبيرة حول مستقبله في الفريق.

وذكرت عدة تقارير إعلامية أن فريق بايرن ميونخ يستعد لإعادة مدربه السابق في الصيف القادم لكن المدرب الإسباني نفى كل الشائعات وأكد بقاءه في فريقه.

وقال غوارديولا في تصريحات نشرتها ”صن“: ”إن سألني الناس إن كنت سأبقى سأجيب أريد البقاء وليس لدي أي سبب للرحيل“.

وأضاف المدرب الإسباني ”أنا مسرور للغاية بالعمل مع هذا النادي ومع اللاعبين“.

وأكد بيب غوارديولا أن الناس لا تعرفه بشكل جيد وقال: ”إن كان البعض يعتقد أني سأستقيل أو ستتم إقالتي بسبب النتائج ولـننا نتخلف عن ليفربول بفارق 9 نقاط فهم لا يعرفونني“.

وأضاف الإسباني ”إن كان الفريق يريدوني الموسم المقبل، فأنا أريد البقاء بنسبة 100%“.

ولا يزال في عقد المدرب الإسباني موسم ونصف رفقة مانشستر سيتي ويبحث عن لقبه الثالث على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز كما يأمل في قيادة الفريق لتتويج أوروبي.

وأشاد غوارديولا بالأجواء في مانشستر والعمل في الفريق مؤكدًا أنه يعمل مع أناس رائعين وأنه يعشق العمل والعيش معهم.

ويعتقد المدرب الإسباني أنه قادر على قلب المعطيات وتجاوز الفارق الكبير عن ليفربول وقال: ”أريد أن أساعد الفريق ليتقدم بشكل أفضل، لماذا يعتقد الناس أنني غير سعيد؟ لأني خسرت في أنفيلد ولأننا خسرنا 3 لقاءات هذا الموسم؟ إنه سبب غريب ليقولوا إنني غير سعيد وغير مقتنع، جمعت 198 نقطة في موسمين وهو شيء رائع وطالما يرغب الفريق في بقائي سأبقى لأطول مدة ممكنة“.

وأكد بيب غوارديولا أن الموسم لا يزال طويلًا وأن 9 نقاط ليست عائقًا أمام فريقه وقال: ”لدينا حلين إما الاستسلام أو عدم الاستسلام، أعرف أن هناك إحساس في كل مكان أن الدوري الإنجليزي انتهى إن حدث ذلك سنعود الموسم المقبل بقوة ومع هؤلاء اللاعبين للفوز مرة أخرى“.

وأضاف المدرب الإسباني ”هذا يتعلق بفكر اللاعبين لكني أعتقد أن الطريقة التي لعبنا بها في أنفيلد تؤكد أننا لن نستسلم، ربما لن نفوز لكننا لن نستسلم“.

ويواجه مانشستر سيتي في لقاء قوي تشيلسي الذي يحتل حاليًا المركز الثاني رفقة ليستر سيتي ويرغب في تحقيق الفوز ليستعيد الثقة بعد الهزيمة في أنفيلد أمام ليفربول.