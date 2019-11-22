هانز فليك مدرب بايرن ميونخ يستبعد تعاقد البافاري مع بوكيتينو

استبعد هانز-ديتر فليك المدرب المؤقت لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم الشائعات التي تتحدث عن إمكانية تعاقد فريقه مع الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المقال من منصبه مدربًا لتوتنهام الإنجليزي.

وقلل فليك من أهمية ربط وسائل الإعلام الألمانية بين إقالة بوكيتينو وإمكانية قدومه إلى النادي البافاري، وقال في مؤتمر صحافي عشية المباراة أمام مضيفه فورتونا دوسلدورف ضمن المرحلة الثانية عشرة: ”بالنسبة لي، لا يهم الاسم المتداول، ما أكترث له أكثر هو المحاولة بأن أكون ناجحًا مع الفريق، البقية لا تهمني“.

وأكد فليك سعادته التامة بالإشراف على بايرن في مبارياته الثماني حتى عطلة عيد الميلاد، وقال: ”الشيء الحاسم هو أن النادي لديه الوقت الكافي للتفكير بخصوص ما هو الأكثر أهمية بالنسبة له ولمستقبله“.

وتم تعيين فليك المعروف باسم ”هانزي“ مدربًا مؤقتًا لبايرن بعد إعفاء الكرواتي نيكو كوفاتش بسبب النتائج السيئة، حتى العطلة الشتوية على الأقل، والتي تبدأ في 22 ديسمبر المقبل.

في المقابل، أقال النادي اللندني مدربه الأرجنتيني وجهازه الفني الثلاثاء؛ بسبب البداية السيئة في الدوري المحلي، حيث يحتل الفريق المركز الرابع عشر في الدوري المحلي بعد 12 مرحلة، وعين البرتغالي جوزيه مورينيو خلفًا له بعقد يمتد حتى نهاية موسم 2023-2024.

وفاز ”هانزي“ بالمباراتين اللتين قاد فيهما الفريق حتى الآن، حيث فاز على ضيفه أولمبياكوس اليوناني 2-صفر ضمن الجولة الرابعة لدور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وسحق بروسيا دورتموند 4-صفر في المرحلة الحادية عشرة من البوندسليغا.

ويلتقي فريقا بايرن ميونيخ وتوتنهام في الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات في دوري الأبطال في 11 ديسمبر المقبل في ميونخ، علمًا أن مباراة الذهاب على أرض الفريق الإنجليزي انتهت بفوز ساحق للبافاري 7-2.

وعلى النقيض تمامًا، لم يخفِ دافيد فاغنر مدرب فريق شالكه حماسته لمجرد رؤية مدرب توتنهام السابق يحط رحاله في بايرن. ورأى فاغنر الذي سبق له أن درّب فريق هدرسفيلد في الدوري الإنجليزي أنه يمكن لبوكيتينو أن يحذو حذو الإسباني جوسيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الحالي الإنجليزي، الذي درب بايرن ميونخ لثلاثة مواسم حتى عام 2016، ومدرب ليفربول الحالي يورغن كلوب، الذي قاد دورتموند للفوز بلقب الدوري الألماني عامي 2011 و2012″.

وقال فاغنر عشية مباراة شالكه مع فيردر بريمن: ”هو (بوكيتينو) واحد من أفضل المدربين في العالم، إذا جاء مثل هذا المدرب إلى البوندسليغا بعد غوارديولا وكلوب، سيكون لدينا أحد أفضل المدربين هنا مرة أخرى“.

ورأى فاغنر أن الأرجنتيني يليق ”100 بالمئة“ بالدوري الألماني، واصفًا إياه بأنه ”شخص لطيف قام بأشياء رائعة مع توتنهام“.