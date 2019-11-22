رغم ظهور بوكيتينو في الصورة.. سولشاير لا يشعر بأي ضغوط مع مانشستر يونايتد

قال النرويجي أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد إن منصبه يتمناه جميع المدربين، لكنه لا يشعر بأي ضغط إضافي بعدما أصبح ماوريسيو بوكيتينو دون نادٍ عقب إقالته من تدريب توتنهام هوتسبير المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وربطت وسائل إعلام بريطانية الأرجنتيني بوكيتينو، الذي أقيل من تدريب توتنهام، يوم الثلاثاء الماضي، وحل محله البرتغالي جوزيه مورينيو، بتدريب يونايتد الموسم الماضي بعد إقالة مورينيو الذي كان يشغل المنصب حينها.

لكن سولشاير تولى المنصب بشكل دائم في مارس الماضي بعد أن قدم الفريق تحت قيادته أداءً مثيرًا للإعجاب خلال توليه المهمة مؤقتًا.

ويعاني يونايتد من صعوبات للأداء بثبات وتماسك تحت قيادة سولشار هذا الموسم، ويحتل الفريق المركز السابع برصيد 16 نقطة من 12 مباراة.

وأكد المدرب البالغ من العمر 46 عامًا أنه لا يشعر بالقلق بشأن بقائه في منصبه أو عدم ارتباط بوكيتينو بتدريب أي فريق.

وقال المدرب النرويجي خلال مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، قبل مواجهة شيفيلد يونايتد خارج أرضه، بعد غدٍ الأحد:“هذا الأمر لا يزعجني على الإطلاق، وأتولى أفضل مهمة تدريبية في العالم، وسواء أكنت تعمل مع فريق أم دون نادٍ وتعمل في مجال التدريب ستسعى لتولي مسؤولية يونايتد. ولا يهم ما يحدث من حولي، ويجب أن أركز على عملي والقيام به على أكمل وجه قدر المستطاع.

وأضاف:“أتحدث مع إد وودوارد (نائب الرئيس التنفيذي) وملاك النادي طوال الوقت بشأن كيفية دفع النادي للأمام، هذا إن استغنت بعض الأندية عن مدربيها“.

وسيخوض يونايتد مباراة شيفيلد يونايتد صاحب المركز الخامس دون ثنائي الوسط سكوت مكتوميناي وبول بوغبا، حيث يتعافى كل منهما من الإصابة.