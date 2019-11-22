يورغن كلوب يتحدث عن جاهزية محمد صلاح لمباراة ليفربول ضد كريستال بالاس

رفض المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، حسم موقف النجم المصري محمد صلاح في مباراة الريدز أمام كريستال بالاس، غدًا السبت، في الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: ”لا يمكنني القول إذا ما كان محمد صلاح وآندي روبيرتسون، وجو غوميز جاهزين لمواجهة كريستال بالاس أم لا“.

وأضاف المدرب الألماني ”اليوم لدينا جلسة تدريبية مهمة جدًا، سنرى ردة فعلهم ومن الجيد أنه لم يعد أي منهم مصابًا“.

وتابع كلوب ”الأمر مع صلاح ليس تفاقمًا في إصابته، ولكنه لا يزال مصابًا نوعًا ما، يجب أن نكون عقلانيين، وعلينا متابعته في الجلسة التدريبية اليوم“.

وواصل مدرب ليفربول: ”بالأمس تدرب صلاح نعم، لكن فقط على الأشياء التي أردنا منه القيام بها، وعلينا أن نكون حذرين بالتعامل معه“.

وأكمل ”فيرجيل فان دايك جاهز بنسبة 100%، بينما شيردان شاكيري يحتاج فقط إلى التدرب، للحصول على اللياقة البدنية للمباراة لا يزال أمامه بعض الوقت، تدرب هذا الأسبوع، وقدمنا له بعض الأشياء المختلفة، لا داعي للتسرع، ولكن من الرائع عودته، رأينا بعض الأشياء الجميلة في التدريبات ولكن عليه أن يعتاد على كثافة التدريبات“.

وأضاف كلوب ”عندما أكون مع شاكيري يكون سعيدًا جدًا، بالطبع لديه مستقبل هنا في ليفربول“.

ورحب كلوب بعودة جوزيه مورينيو إلى التدريب عبر بوابة توتنهام، مبديًا في الوقت نفسه أسفه لإقالة ماوريسيو بوكيتينو.

وقال كلوب: ”مرحبًا بعودتك يا جوزيه، من اللطيف أن تعود، ولكن على الجانب الآخر، لم يعد ماوريسيو بوكيتينو موجودًا بعد الآن“.

وأضاف ”هذا يوضح مدى تغير الأشياء سريعًا هذه الأيام.. قام بعمل رائع في توتنهام، ولا أحد يشك في هذا الرجل العظيم“.