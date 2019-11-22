موقف ليستر سيتي من بيع جيمس ماديسون لمانشستر يونايتد

قال بريندان رودجرز مدرب ليستر سيتي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إن فريقه لن يبيع أي لاعب خلال فترة الانتقالات في يناير كانون الثاني بل ربما يضم لاعبين لتحسين تشكيلته لو سنحت الفرصة.

وقاد رودجرز، الذي تولى المسؤولية في فبراير شباط، ليستر سيتي إلى المركز الثاني في الدوري برصيد 26 نقطة من 12 مباراة متأخرًا بـ8 نقاط عن ليفربول المتصدر.

وباع الفريق مدافعه هاري ماغواير إلى مانشستر يونايتد مقابل 80 مليون جنيه إسترليني (103.30 مليون دولار) في الصيف الماضي ولا يريد رودجرز التخلي عن أساس تشكيلته إذ يسعى للعودة للمشاركة في دوري أبطال أوروبا.

وأبلغ رودجرز الصحفيين ”لا توجد لدينا أي خطة للتخلي عن أي لاعب في يناير. مهمتنا هي الحفاظ على ما نملكه“.

وأضاف ”لو سنحت الفرصة لتحسين التشكيلة سنفكر في ذلك. لو لم يحدث هذا سنواصل العمل مع التشكيلة الموجودة وهي قوية للغاية“.

وربطت وسائل إعلام بريطانية بين جيمس ماديسون لاعب الوسط البالغ من العمر 22 عامًا ومانشستر يونايتد منذ الموسم الماضي وزاد التكهنات بعد انضمامه إلى تشكيلة المنتخب الإنجليزي بقيادة المدرب غاريث ساوثغيت.

وأحرز ماديسون 4 أهداف وصنع اثنين في 11 مباراة هذا الموسم مقابل تسجيل 7 أهداف و7 تمريرات حاسمة في الموسم الماضي.

وقال رودجرز: ”(ماديسون) أظهر أنه لاعب كبير. هز شباك ليفربول وتوتنهام هوتسبير وآرسنال (في الموسم الحالي)“.

وتابع ”جيمس ضمن مجموعة رائعة من اللاعبين في المنتخب الإنجليزي والأمر بيد غاريث ومساعديه لو أرادوا انضمامه مرة أخرى“.

وأضاف ”لو لم ينضم سيواصل العمل. إنه لا يتوقع أن يلعب والأمر ليس بيده لكنه يحب اللعب ونتمنى أن يشارك في العديد من المباريات مع بلاده“.