أول طلبات مورينيو.. توتنهام يصارع يوفنتوس على ضم مدافع بنفيكا البرتغالي

بدأ البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني الجديد لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي في تحديد احتياجات فريقه بعد ساعات قليلة من تعيينه خلفًا لماوريسيو بوكيتينو.

ويسعى مورينيو لعقد عدد من الصفقات لتدعيم خطوط الفريق خاصة الدفاع، بعد تراجع نتائج السبيرز خلال الموسم الجاري.

حل برتغالي

وقالت صحيفة ”إندبندنت“ البريطانية: إن جوزيه مورينيو يريد التعاقد مع روبن دياز قلب دفاع فريق بنفيكا البرتغالي.

ويعد دياز البالغ من العمر 22 عامًا أحد أبرز المدافعين الصاعدين في أوروبا بالوقت الحالي.

ويبحث جوزيه مورينيو عن بديل قوي للثنائي البلجيكي فيرتونغن وتوبي الديرفيلد قلبي دفاع توتنهام.

وتحيط الكثير من الشكوك حول إمكانية استمرار قلبي دفاع الفريق بعد سنوات قضاها الثنائي مع توتنهام.

اهتمام مزدوج

وأكد موقع ”كالتشيو ميركاتو“ الإيطالي أن فريق يوفنتوس يتابع روبن دياز باهتمام كبير.

وكان المدافع البرتغالي أحد المرشحين للانتقال إلى يوفنتوس في الصيف الماضي، إلا أن إدارة البيانكونيري فضلت ضم الهولندي دي ليخت.

وأشارت صحيفة ”توتوسبورت“ الإيطالية في وقت سابق إلى أن روبن دياز يمتلك شرطاً جزائيًا في عقده تبلغ قيمته 60 مليون يورو.

كما ذكرت صحيفة ”ميرور“ البريطانية أن المدافع البرتغالي الشاب أحد المطلوبين للانضمام لمانشستر سيتي الإنجليزي تحت قيادة الإسباني بيب غوارديولا، الذي يريد التعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لحل الأزمة الدفاعية في الفريق.

سداسي في الطريق

قالت شبكة ”سكاي سبورتس“ إن مورينيو حصل على وعد واضح بمنحه ميزانية كبيرة لتدعيم الفريق بداية من فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكدت صحيفة ”ديلي إكسبريس“ البريطانية أن مورينيو يسعى لتدعيم فريقه بعدد من الصفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضحت ”إكسبريس“ في تقريرها المنشور اليوم الأربعاء، أن هناك 6 لاعبين مرشحون للانضمام إلى توتنهام بعد التعاقد مع جوزيه مورينيو.

ووضعت الصحيفة اسم الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، على رأس قائمة المرشحين للانضمام إلى توتنهام.

وذكرت اكسبريس في تقريرها أن مورينيو وضع السداسي باولو ديبالا، وبرونو فيرنانديز وايريك بايلي ونيمانيا ماتيتش، وديكلان رايس لاعب وستهام على رأس قائمة المطلوبين في توتنهام.

شرط مورينيو

كشفت ”ديلي إكسبريس“ شرط جوزيه مورينيو لتولي تدريب توتنهام، خلفًا للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

وبحسب الصحيفة البريطانية“، فإن مورينيو اشترط بقاء المهاجم الإنجليزي هاري كين مع السبيرز لتولي تدريب الفريق، وهو ما وافق عليه دانييلي ليفي رئيس توتنهام.

وأضافت أن ليفي أكد لمورينيو أنه لا توجد نية لبيع كين حتى يونيو 2021، على أقل تقدير، وهو ما طمأن المدرب البرتغالي الذي يرى أن أهدافه وطموحاته مع توتنهام لن تتحقق إلا في وجود لاعب كبير مثل قائد السبيرز والمنتخب الإنجليزي.

مستقبل بوكيتينو

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن إدارة نادي برشلونة الإسباني تريد التعاقد مع ماوريسيو بوكيتينو، المقال من تدريب توتنهام الإنجليزي، لخلافة المدرب الحالي إرنيستو فالفيردي.

وحسب صحيفة ”صن“، فإن برشلونة قد يلجأ للتعاقد مع بوكيتينو في ظل الانتقادات الشديدة التي يتعرض لها فالفيردي من مشجعي برشلونة، مع الأداء العادي للنادي الكتالوني، إلى جانب تعرض الفريق لـ3 خسائر في الدوري الإسباني.

وكان بوكيتينو قد صرّح في عام 2017 أنه ”من المستحيل“ أن يدرب برشلونة، بسبب ولائه لفريقه السابق إسبانيول، على الرغم من رؤيته جالسًا مع جوسيب ماريا بارتوميو رئيس البارسا، وصديق مشترك بينهما.

وقال بوكيتينو آنذاك: ”قبل أن أكون مدربًا، الإخلاص هو الأهم، أنا من محبّي إسبانيول، سيكون كذلك من المستحيل بالنسبة لي تدريب آرسنال“.