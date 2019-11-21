مورينيو في أول مؤتمر مع توتنهام.. سأرتكب أخطاءً جديدة (فيديو)

تحدث المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، في أول مؤتمر صحفي كمدرب لتوتنهام عن رغبته في تحقيق الفوز والاستفادة من أخطائه السابقة وعن المدرب السابق الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

وقال مورينيو عن بوكيتينو: ”سأتحدث عنه بقليل من الحزن، أريد أن أهنأه على كل العمل الذي قدمه، هذا النادي سيبقى ناديه وملعب التدريبات ملعبه والباب مفتوح أمامه دائمًا“.

وأضاف جوزيه مورينيو: ”أتمنى أن يحصل بوكيتينو على السعادة، ومتأكد أنه سيحصل على فرصة عمل جديدة“.

مترجم | المؤتمر الأول لمورينيو بعد عودته إلى التدريب لغياب دام 11 شهراً . pic.twitter.com/vub4jChJFP — El Chiringuito Arabic (@ChiringuitoArab) November 21, 2019

???? – مُترجم | مورينيو كان يرفض تدريب توتنهام لأنه يحب جمهور تشيلسي، ما الذي تغير بعد مرور ٤ سنوات؟ جوزيه يُفسر ???? pic.twitter.com/jeZpVQk79g — الدوري الإنجليزي™ (@EPL4News) November 21, 2019

وأكد المدرب السابق لتشيلسي ومانشستر يونايتد وريال مدريد وإنتر ميلان وبورتو، أنه استفاد من أخطائه السابقة، وقال: ”في الـ 11 شهرًا السابقة كانت فرصة للتفكير والاستعداد، أنا من الأشياء الجيدة والأشياء السيئة، أعرف أنني ارتكبت أخطاءً في السابق ولن أكررها لكني سأرتكب أخطاء جديدة“.

وأضاف مورينيو: ”أنا متواضع ومتواضع لمحاولة تحليل حياتي المهنية ليست بالنسبة للموسم الماضي فقط ولكن لكل مسيرتي، لم يكن مبدأ تحليلي أن ألقي اللوم على أي أحد“.

وتحدث المدرب البرتغالي عن قبوله عرض توتنهام، وأكد أنه سعيد بالتواجد في الفريق وقال: ”بالنسبة للسعادة أنا متأكد أنني اتخذت القرار الجيد، لا أقول إنه عمل كبير لكن الفريق كبير“.

وأضاف متحدثًا عن العمل في منتصف الموسم: ”كان لديّ إحساس أنني سأعمل في منتصف الموسم، كان لدي إحساس أنني سأدرب فريقًا، وسأحتاج ليومين أو 3 للعب اللقاء الأول“.

ويبدأ مورينيو مهمته في توتنهام بمواجهة ويستهام يونايتد، السبت، ومدربه التشيلي مانويل بليغريني.

ليس هناك موضع قدم ! قاعة المؤتمر الصحفي لمورينهو تمتلئ بالصحفيين والمصورين ???? pic.twitter.com/m6I1menXDX — EPL World (@EPLworld) November 21, 2019

صورة قبل بدء مؤتمر إيمري اليوم: من الواضح أن أغلب الصحفيين كانوا مشغولين بمؤتمر الفريق الآخر بشمال لندن.. pic.twitter.com/62ljQLrdln — EPL World (@EPLworld) November 21, 2019

بليغريني لو يتوقع تغييرًا كبيرًا

ويرى مانويل بليغريني مدرب ويستهام يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز أن تعيين البرتغالي جوزيه مورينيو مدربًا جديدًا في توتنهام هوتسبير لن يحدث تأثيرًا فوريًا على طريقة لعب الفريق لكن مورينيو قادر على ترك بصمته في توتنهام في نهاية المطاف.

وسيحل توتنهام ضيفًا على ويستهام بعد غد السبت في الدوري الممتاز وذلك بعد أيام قليلة من إقالة الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو من تدريب الفريق اللندني.

وقال بليغريني للصحفيين: ”مورينيو بدأ تدريب الفريق قبل يومين. لهذا لا أعتقد أنه قادر على إحداث تغيير كبير. سيلعب توتنهام بطريقة مشابهة“.

وتولى مورينيو تدريب ريال مدريد عقب إقالة بليغريني في 2010. لكن المدرب القادم من تشيلي قال إنه لا يكن مشاعر سلبية تجاه مورينيو وإنه يركز فقط على منع تدهور فريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم يحقق ويستهام صاحب المركز السادس عشر أي انتصار في الدوري منذ الفوز أمام مانشستر يونايتد، الذي كان يدربه مورينيو سابقًا، في سبتمبر. ويرغب الفريق في تفادي هزيمة ثالثة على التوالي في الدوري.

وأضاف بليغريني ”(مورينيو) ليس صديقي لكنه ليس عدوي أيضًا. ربما أفكر بطريقة مختلفة عنه لكن هذا لا يعني أننا أعداء…توتنهام فريق جيد للغاية ويضم لاعبين بارزين. لا يمكنك معرفة ما جرى للفريق. لكن نتائجه لم تكن معتادة بالنسبة لنا“.

وأضاف ”لكن هذه ليست مشكلتنا. يجب أن نقدم أداءً جيدًا كفريق متماسك… الصراع في الدوري هذا العام قوي… يجب أن نحاول التعافي“.