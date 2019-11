صحيفة تكشف شرط مورينيو لتدريب توتنهام وأول حوار مع هاري كين

كشفت صحيفة ”ديلي إكسبريس“ البريطانية، شرط المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، لتولي تدريب توتنهام، خلفًا للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

وبحسب صحيفة ”ديلي إكسبريس“، فإن مورينيو اشترط بقاء المهاجم الإنجليزي هاري كين مع السبيرز لتولي تدريب الفريق، وهو ما وافق عليه دانييلي ليفي رئيس توتنهام.

وأضافت الصحيفة أن ليفي أكد لمورينيو أنه لا توجد نية لبيع كين حتى يونيو 2021، على أقل تقدير، وهو ما طمأن المدرب البرتغالي، الذي يرى أن أهدافه وطموحاته مع توتنهام لن تتحقق إلا في وجود لاعب كبير مثل قائد السبيرز والمنتخب الإنجليزي.

وأعلن توتنهام، أمس الأربعاء، رسميًا، تعيين مورينيو مدربًا له حتى نهاية موسم 2022/23، خلفًا للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، الذي أُقيل بعد 5 مواسم شغل فيها منصب المدير الفني للسبيرز.

ثقة مطلقة

من جهتها، كشفت صحيفة ”تايمز“ الإنجليزية، ما دار بين مورينيو وهاري كين بمجرد التأكد من تعيين الأول مدربًا لتوتنهام.

وذكرت الصحيفة أن مورينيو أخبر هاري كين أنه أفضل مهاجم في أوروبا وسعيد للغاية بالعمل معه، كما أكد مورينيو لهاري كين بأن العمل الجماعي سيقود توتنهام لتحقيق البطولات الغائبة عن الفريق لمدة 11 عامًا.

وأشارت ”تايمز“ إلى أن مورينيو أقنع هاري كين بالبقاء مع الفريق وعدم التفكير في الرحيل بعد نهاية الموسم.

وودّع هاري كين المدرب ماوريسيو بوكيتينو برسالة مؤثرة، على موقع تويتر“، كتب فيها: ”سأكون شاكرًا لبوكيتينو إلى الأبد لمساعدتي في تحقيق أحلامي، لقد كانت لدينا بعض اللحظات المذهلة في السنوات الخمس والنصف الماضية التي لن أنساها أبدًا“.

وأضاف: ”لقد كنت مدربي، ولكنك صديقي أيضًا، أشكرك على تلك العلاقة، حظًا سعيدًا لك في خطوتك المقبلة“.

وهاري كين، البالغ من العمر 26 عامًا، سجل مع توتنهام 174 هدفًا وصنع 29 في 268 مباراة مع توتنهام، علمًا أنه يرتبط مع السبيرز بعقد حتى العام 2024.

ويحتل توتنهام المركز الرابع عشر على لائحة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد 12 مباراة، برصيد 14 نقطة.

Gaffer. I’ll be forever thankful to you for helping me achieve my dreams. We’ve had some amazing moments in the last 5 and a half years that I will never forget. You were my manager but my friend as well and I thank you for that relationship. Good luck with your next chapter! ???? pic.twitter.com/u64RXV7wd4

— Harry Kane (@HKane) November 20, 2019