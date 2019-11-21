ساديو ماني: يورغن كلوب أفضل مدرب في العالم.. وهكذا أتفاهم مع محمد صلاح وفيرمينو

قال المهاجم السنغالي ساديو ماني، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، إن مدربه الألماني يورغن كلوب الأفضل في العالم في الوقت الحالي.

وأوضح ماني، في تصريحات نشرتها مجلة ليفربول اليوم الخميس: ”سأناضل لوصف مدى نجاح كلوب مع الفريق، يمكن للجميع رؤية ما قدّمه للنادي والمدينة، والجودة التي يتمتع بها كمدير فني رائع“.

وأضاف ”يوجد الكثير من المدربين الجيدين في أوروبا، لكن ما يمكنني قوله، هو أن مدربنا لديه دائمًا الكلمات والأشياء الصحيحة لإدارة فريقه، خاصة معرفة كيفية التعامل مع اللاعبين“.

وتابع ”أثق دائمًا في تأثيره على الفريق، فهو الأفضل في العالم“.

وعن الشراكة مع النجم المصري محمد صلاح والبرازيلي وروبرتو فيرمينو قال ساديو ماني: ”نحن جميعًا من بلدان مختلفة، ونتحدث بلغات مختلفة، لكني أعتقد أن لكرة القدم لغة واحدة في العالم كله، يمكن للجميع التحدث بها.. هذا هو الحال مع صلاح وفيرمينو“.

وتقاسم ماني، البالغ من العمر 27 عامًا، جائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز، الموسم الماضي، مع زميله محمد صلاح، والغابوني بيير إيميريك أوباميانغ مهاجم آرسنال.

وسجل الثلاثي، ماني وصلاح وفيرمينو، 182 هدفًا لليفربول منذ بداية موسم 2017/2018.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وفي رصيده 34 نقطة من 12 مباراة، من 11 فوزًا وتعادل، ولم يخسر في المسابقة حتى الآن.

ويحلم ماني مع صلاح وفيرمينو في قيادة ليفربول إلى لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي أحرزه الريدز لآخر مرة موسم 1989/1990، علمًا أن ليفربول تُوِّج بطلًا لدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

إصابة محمد صلاح

كشفت تقارير صحفية الموقف النهائي للنجم المصري الدولي محمد صلاح، وزميله الإسكتلندي آندي روبرتسون، من المشاركة في مباراة ليفربول وكريستال بالاس المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، في إطار المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويشهد الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم السبت المقبل، 8 مباريات ساخنة، على رأسها مباراة كريستال بالاس مع المتصدر ليفربول، وبرايتون مع الوصيف ليستر سيتي، وأخيرًا المواجهة النارية بين مانشستر سيتي وتشيلسي على ملعب الاتحاد.

غياب صلاح وروبرتسون

وقالت شبكة ”سكاي سبورتس“ البريطانية إن محمد صلاح وروبرتسون سيغيبان عن مباراة ليفربول وكريستال بالاس، بعد أن أكدت الفحوص الطبية التي أُجريت لهما عدم تعافيهما من الإصابة.

وأشارت الشبكة، في تقرير نشرته، أمس الأربعاء، إلى أن صلاح وروبرتسون لا يزالان يعانيان من إصابة في الكاحل، وبالتالي فإن الألماني يورغن كلوب قرر عدم المجازفة بهما في المباراة المقبلة، خاصة أن الإصابة يمكن أن تتفاقم بشكل أكبر، وتؤدي إلى غياب اللاعبين فترة أطول عن الملاعب.

وسيكون غياب صلاح وروبرتسون بمثابة ضربة قوية للألماني كلوب، خاصة مع استمرار غياب الكاميروني جويل ماتيب عن المباريات بداعي الإصابة أيضًا.

ويأمل كلوب في تعافي مدافع جو غوميز قبل مباراة كريستال بالاس، كي يعزز من صفوف الريدز على المستوى الدفاعي.

وبدأت إصابة محمد صلاح مع تدخل عنيف من حمزة شودري، لاعب ليستر سيتي في المباراة التي أقيمت بين الفريقين الشهر الماضي في أنفيلد، وبعدها غاب صلاح عن مباراة مانشستر يونايتد، ثم عاد مرة أخرى أمام جينك البلجيكي في دوري أبطال أوروبا وتوتنهام وأخيرًا أمام مانشستر سيتي، ولكنه عانى من تجدد الإصابة في اللقاء الأخير.

وغاب صلاح عن مباراتي منتخب مصر أمام كينيا وجزر القمر في التصفيات الأفريقية المؤهلة للكاميرون 2021، وشوهد وهو يرتدي كاحلًا وقائيًا في قدمه المصابة.

ويعاني أندي روبرتسون هو الآخر من إصابة أجبرته على الغياب عن مباريات منتخب بلاده في التصفيات الأوروبية، ويمكن أن يكون لاعب الوسط المخضرم جيمس ميلنر بديلًا مثاليًا في الجبهة اليسرى.