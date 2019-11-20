بعد توليه تدريب توتنهام.. مورينيو يقرب إريكسين من الانتقال إلى ريال مدريد

قالت صحيفة ”ديفنسا سنترال“، إن تعاقد نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، يمكن أن يساهم في حسم نادي ريال مدريد لأولى صفقاته الشتوية خلال ميركاتو يناير 2020.

مفاجآت توتنهام

وفاجأت إدارة توتنهام الجميع بقرارين في أقل من 24 ساعة، الأول مساء أمس الثلاثاء، عندما قررت إقالة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو لسوء النتائج، والثاني صباح اليوم الثلاثاء، بتعيين مورينيو، المدرب السابق لأندية بورتو وإنتر ميلان وريال مدريد وتشيلسي مانشستر يونايتد، مدرباً لوصيف بطل أوروبا الموسم الماضي.

وكانت المحطة الأخيرة للبرتغالي مورينيو في نادي مانشستر يونايتد، حيث أقيل من تدريب المانيو نهاية العام الماضي، بعد الخسارة 1-3 أمام ليفربول في ملعب ”أنفيلد“، وظل منذ ذلك الحين بعيدًا عن التدريب، واكتفى بتحليل المباريات لصالح بعض القنوات الفضائية، قبل أن يتم تعيينه مدربًا للسبيرز.

نوايا مورينيو

وأشارت ”ديفنسا سنترال“، في تقرير نشرته اليوم الأربعاء، إلى أن وجود مورينيو على رأس القيادة الفنية في توتنهام يعني اقتراب رحيل الدنماركي كريستيان إريكسين من صفوف السبيرز.

وتابعت بقولها: ”مورينيو معروف دائمًا بمواقفه الحاسمة مع اللاعبين، ويرغب دائمًا في الاعتماد على العناصر التي ترغب في الاستمرار والقتال كي تحجز مقعدها في التشكيل الأساسي، وحالياً لا يملك إريكسين تلك الدوافع على الإطلاق“.

وينتهي عقد إريكسين مع توتنهام في صيف 2020، ولم يجدد اللاعب عقده مع السبيرز حتى الآن، وهو ما يعني أنه يقضي أيامه الأخيرة في لندن، حيث تتنافس أندية ريال مدريد ويوفنتوس وبايرن ميونخ على الفوز بخدمات إريكسين.

واقعة روبين

وأشارت الصحيفة إلى أن مورينيو أكد من قبل خلال تحليل إحدى المباريات أنه سمح للهولندي آرين روبين بالرحيل عن تشيلسي إلى ريال مدريد، وقت أن كان مدرباً للبلوز في الولاية الأولى التي استمرت من عام 2004 إلى 2007، لأن اللاعب لم يكن يرغب في الاستمرار مع الفريق، وبالتالي كان القرار الأمثل بالنسبة للجميع هو رحيله.

وأكدت أن استراتيجية مورينيو واضحة في هذا الصدد، وهي أنه إذا لم يكن اللاعب يرى أن مستقبله في صفوف توتنهام فإنه لا مانع على الإطلاق من بيعه في أقرب فرصة ممكنة، لتحقيق أقصى استفادة من الصفقة بدلاً من رحيله مجانًا.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن ريال مدريد مستعد لضم إريكسين في صفقة تبادلية ثلاثية، حيث أشارت صحيفة ”آس“ إلى أن مسئولي الريال يرغبون في ضم إريكسين، مقابل بيع إيسكو وماريانو دياز إلى توتنهام، حيث يرغب النادي اللندني أيضًا في تدعيم صفوفه بنجمي النادي الملكي، في ظل تراجع نتائجه خلال الفترة الأخيرة سواءً في الدوري الإنجليزي، البريمييرليغ أو دوري أبطال أوروبا.