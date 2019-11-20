صحيفة: بايرن ميونخ يفكر في التعاقد مع الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو

ذكرت صحيفة ”بيلد“ الألمانية أن المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المقال من تدريب توتنهام قد يصبح مدربًا لبايرن ميونخ في الصيف القادم.

وحسب الصحيفة الألمانية فإقالة بوكيتينو من تدريب توتنهام تضعه بين المرشحين لتدريب بطل ألمانيا في الصيف القادم.

وأقال بايرن ميونخ مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش وعين الألماني هانز فليك مدربًا مؤقتًا وأعلن الفريق أنه سيستمر في منصبه لغاية العطلة الشتوية على الأقل.

وقدم عدة مدربين الدعم لفليك للبقاء في بايرن ميونخ من بينهم مدرب منتخب ألمانيا خواكيم لوف لكن النتائج حتى نهاية الموسم هي من ستحكم على مصيره بالبقاء أو تعيين مدرب جديد.

وحسب الصحيفة الألمانية فالمدرب الأرجنتيني يملك بعض المعجبين في بايرن ميونخ وقد يكون أحد الحلول في المستقبل القريب أيضًا لكونه دون فريق حاليًا بعد مغادرة منصبه مدربًا لتوتنهام.

وقاد بوكيتينو توتنهام طيلة 5 مواسم ونصف الموسم لم يحقق خلالها ألقابًا لكنه جعل الفريق ضمن كبار الدوري الإنجليزي الممتاز ولعب نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي وخسره أمام ليفربول.

وقد يلتقي بوكيتينو بالنجم البرازيلي فيليب كوتينيو المعار من برشلونة لبايرن ميونخ مجددًا حيث درّبه حين كان مدربًا لإسبانيول برشلونة موسم 2011-2012 ولعب البرازيلي معارًا للفريق الإسباني من إنتر ميلانو لمدة نصف موسم.

وعيّن توتنهام البرتغالي جوزيه مورينيو مدربًا جديدًا خلفًا للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو وسيتقاضى راتبًا سنويًا يبلغ 15 مليون جنيه إسترليني يجعله ثاني أغلى مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز خلفًا للإسباني بيب غوارديولا الذي يبلغ راتبه حوالي 20 مليون جنيه إسترليني.