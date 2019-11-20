الموقف النهائي لمحمد صلاح وروبرتسون من المشاركة في مباراة ليفربول وكريستال بالاس

كشفت تقارير صحفية الموقف النهائي للنجم المصري الدولي محمد صلاح، وزميله الإسكتلندي أندي روبرتسون، من المشاركة في مباراة ليفربول وكريستال بالاس المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، في إطار المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، البريمييرليغ.

وسوف يكون ليفربول، متصدر البريمييرليغ، على موعد مع موقعة صعبة خارج الديار أمام كريستال بالاس، علمًا بأن الريدز يتصدر المسابقة بفارق 8 نقاط كاملة عن ليستر سيتي وتشيلسي، و9 نقاط عن مانشستر سيتي حامل اللقب في النسختين الأخيرتين.

ويشهد الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم السبت المقبل، 8 مباريات ساخنة، على رأسها مباراة كريستال بالاس مع المتصدر ليفربول، وبرايتون مع الوصيف ليستر سيتي، وأخيرًا المواجهة النارية بين مانشستر سيتي وتشيلسي على ملعب الإتحاد.

غياب صلاح وروبرتسون

وقالت شبكة ”سكاي سبورتس“ البريطانية إن الثنائي محمد صلاح وروبرتسون سيغيبان عن مباراة ليفربول وكريستال بالاس، بعد أن أكدت الفحوص الطبية التي أُجريت لهما عدم تعافيهما من الإصابة.

وأشارت الشبكة، في تقرير نشرته اليوم الأربعاء، إلى أن صلاح وروبرتسون لا يزالان يعانيان من إصابة في الكاحل، وبالتالي فإن الألماني يورغن كلوب قرر عدم المجازفة بهما في المباراة المقبلة، خاصة أن الإصابة يمكن أن تتفاقم بشكل أكبر، وتؤدي إلى غياب اللاعبين فترة أطول عن الملاعب.

وسوف يكون غياب صلاح وروبرتسون بمثابة ضربة قوية للألماني كلوب، خاصة مع استمرار غياب الكاميروني جويل ماتيب عن المباريات بداعي الإصابة أيضًا.

ويأمل كلوب في تعافي مدافع جو غوميز قبل مباراة كريستال بالاس، كي يعزز من صفوف الريدز على المستوى الدفاعي.

وبدأت إصابة محمد صلاح مع تدخل عنيف من حمزة شودري، لاعب ليستر سيتي في المباراة التي أقيمت بين الفريقين الشهر الماضي في أنفيلد، وبعدها غاب صلاح عن مباراة مانشستر يونايتد، ثم عاد مرة أخرى أمام جينك البلجيكي في دوري أبطال أوروبا وتوتنهام وأخيرًا أمام مانشستر سيتي، ولكنه عانى من تجدد الإصابة في اللقاء الأخير.

وغاب صلاح عن مباراتي منتخب مصر أمام كينيا وجزر القمر في التصفيات الأفريقية المؤهلة للكاميرون 2021، وشوهد وهو يرتدي كاحلًا وقائيًا في قدمه المصابة.

ويعاني أندي روبرتسون هو الآخر من إصابة أجبرته على الغياب عن مباريات منتخب بلاده في التصفيات الأوروبية، ويمكن أن يكون لاعب الوسط المخضرم جيمس ميلنر بديلًا مثاليًا في الجبهة اليسرى.

موهبة نرويجية

ويبدو أن سياسة ليفربول في ضم المواهب الشابة ستظل هي المهيمنة على إستراتيجية التعاقدات في بطل أوروبا، حيث تبدو صفقة النرويجي ساندر بيرغ، نجم وسط جينك البلجيكي، قريبة للغاية.

وكان الألماني كلوب قد أبدى إعجابه الشديد بإمكانات بيرغ، 21 عامًا، خلال مواجهتي ليفربول وجينك في دوري أبطال أوروبا مؤخرًا، اللتين انتصر فيهما الريدز 4-1 و2-1 على الترتيب.

من جانبه، قال بيرغ إنه يريد تحقيق حلم الانتقال إلى ليفربول في أقرب فرصة ممكنة.

وتابع في مقابلة مع قناة TV2 النرويجية: ”اللعب في أنفيلد حلم بالنسبة لي، ولجميع اللاعبين في العالم، ليفربول هو الفريق الأفضل على مستوى العالم حاليًا، ولديه جماهير رائعة، وهو ما يجعلني أؤكد أنني أريد اللعب بقميص الريدز في أقرب وقت ممكن“.