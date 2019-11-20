رسميًّا.. جوزيه مورينيو مدربًا لتوتنهام الإنجليزي

أعلن نادي توتنهام رسميًّا عن تعيين البرتغالي جوزيه مورينيو مدربًا للفريق خلفًا للمدرب المقال ماوريسيو بوكيتينو.

وقال النادي في بيان رسمي، يوم الأربعاء: ”يسعدنا أن نعلن عن تعيين جوزيه مورينيو كمدرب رئيس على عقد يمتد حتى نهاية موسم 2022/23“.

وقال رئيس مجلس الإدارة دانييل ليفي: ”جوزيه واحدٌ من أنجح المدربين في عالم كرة القدم. لديه ثروة كبيرة من الخبرة، ويمكن أن يلهم الفريق ولديه تكتيك كبير. لقد حصل على مرتبة الشرف في كل ناد قام بتدريبه. نحن نعتقد أنه سوف يجلب الطاقة والإيمان إلى غرفة الملابس“.

فيما قال مورينيو عن تعيينه: ”أنا متحمس للانضمام إلى النادي مع هذا التراث العظيم ومثل هؤلاء الداعمين المتحمسين. الجودة في كل من الفريق والأكاديمية تثيرني.. العمل مع هؤلاء اللاعبين هو ما جذبني“.

Club statement — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) November 20, 2019

وتسبب قرار توتنهام هوتسبير بإقالة المدرب ماوريسيو بوكيتينو عقب ستة أشهر من الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في موجة من ردود الفعل بعالم كرة القدم، وقال النقاد إن ”النادي كان يجب أن يمنحه المزيد من الوقت لتحسين النتائج“.

ويقبع توتنهام بالمركز الـ14 في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 14 نقطة من 12 مباراة في موقف دفع دانييل ليفي، رئيس النادي، إلى اتخاذ ”القرار الأصعب“ بالانفصال عن المدرب الأرجنتيني.

وقاد بوكيتينو ناديه للتأهل لدوري الأبطال أربع مرات متتالية رغم امتلاك ميزانية محدودة نسبيًّا وقال غاري لينيكر، مهاجم توتنهام السابق، إن النادي سيواجه صعوبة في إيجاد البديل المناسب.

وكتب لينيكر على تويتر: ”لقد ساعد النادي على المنافسة بشكل أفضل من قوته على مدار سنوات. بالتوفيق في إيجاد بديل أفضل.. وهو الشيء الذي لن يحدث“.

وانتقد جيمي كاراجر مدافع ليفربول السابق توقيت الإقالة وقال، إن بوكيتينو كان يستحق المزيد من الوقت.

وقال كاراجر: ”أعتقد أنه كان يجب الحصول على فرصة حتى نهاية الموسم لمحاولة إعادة توتنهام إلى المكان الذي يجب أن يكون فيه. المكان الذي يجب أن يكون فيه ليس ضمن فرق المربع الذهبي“.

وأضاف: ”توتنهام يجب أن يكون ضمن أول ست فرق لكنه جعله ضمن فرق المربع الذهبي وجعله على وشك إحراز لقب وعلى وشك التتويج بدوري الأبطال“.

وتوجه ديلي آلي لاعب وسط توتنهام بالشكر إلى بوكيتينو.

وكتب لاعب منتخب إنجلترا البالغ عمره 23 عامًا على تويتر: ”لا يمكنني أن أشكر هذا الرجل بالقدر الكافي. لقد علمني الكثير وأنا ممتن له على كل شيء فعله من أجلي“.

ورغم ذلك، ومع الحصول على 25 نقطة من آخر 24 مباراة بدءًا من الموسم الماضي، فإن هاري ريدناب مدرب توتنهام السابق يعتقد أن قرار الإقالة كان يجب أن يحدث.

وقال ريدناب الذي أبدى جاهزيته للعودة كمدرب مؤقت حتى نهاية الموسم الجاري إذا طلب منه النادي ذلك ”النتائج لم تكن جيدة بالشكل الكافي. لم يقدم الفريق الأداء المطلوب. هذا ما يتسبب في إقالة مدرب كرة القدم“.

وأضاف: ”لقد بلغ الفريق نهائي دوري الأبطال وإذا نظرنا إلى مشواره فإن كل شيء سار في مصلحته بعض الشيء. لكن كان ينبغي الفوز بلقب في خمس أو ست سنوات في ظل وجود تشكيلة رائعة مليئة باللاعبين الدوليين“.