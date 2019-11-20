3 أندية الأقرب لخطف بوكيتينو.. ومورينيو في مفاوضات متقدمة مع توتنهام

سعى ريال مدريد ومانشستر يونايتد قبل أشهر قليلة خلف ماوريسيو بوكيتينو لتدريب أحدهما، لكنه رفض وفضل البقاء مع توتنهام هوتسبير بل وجدد عقده أيضًا لكن الأوضاع تغيرت الآن.

وأعلن توتنهام هوتسبير، وصيف بطل أوروبا، يوم الثلاثاء، في بيان أنه أقال مدربه بوكيتينو بعد سلسلة من النتائج السيئة.

وقال دانييل ليفي، رئيس النادي: ”كنا مترددين للغاية في إجراء هذا التغيير وهذا القرار لم تتخذه الإدارة ببساطة أو في عجلة. للأسف النتائج في نهاية الموسم الماضي وبداية الموسم الحالي كانت محبطة للغاية“.

لكن صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية ترى أن بوكيتينو لم يفقد بعد فرصة في تدريب أحد أندية القمة في أوروبا، خاصة أن بعض هذه الأندية كانت تطارده قبل وقت قصير.

مانشستر يونايتد

كان من المتوقع على نطاق واسع أن يكون ”أولد ترافورد“ المكان موطنًا لبوكيتينو هذا الموسم ، لكن أولي غونار سولشاير كان له تأثير كبير باعتباره كان مدربًا مؤقتًا الموسم الماضي، ولم يكن أمام مانشستر يونايتد سوى تعينيه بشكل دائم.

ولم تسر الأمر على ما يرام منذ ذلك الحين، حيث يحتل يونايتد حاليًّا المركز السابع في الدوري الإنجليزي الممتاز لكنه يقترب من المركز السابع عشر بدلًا من الرابع وفقًا لفارق النقاط.

يكافح سولشاير من أجل حفاظ الفريق على أداء ثابت، وإذا استمر التعثر مع عدم ارتباط بوكيتينو بأي ناد آخر سيكون من المرجح أن يتولى المنصب قريبًا.

ريال مدريد

عانى الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد خلال فترته الثانية في سانتياغو برنابيو حتى الآن رغم تعاقداته في الصيف الماضي ، ما أثار الكثير من الإحباط.

يتساوى ريال مدريد حالياً مع برشلونة في صدارة الدوري الإسباني لكنه يحتل المركز الثاني بسبب فارق الأهداف، وفي حال فشله في مجاراة حامل اللقب قد يجد زيدان نفسه في وضع صعب خاصة وأن بوكيتينو لم يخف إعجابه بفكرة تدريب ريال مدريد.

باريس سان جيرمان

يتصدر باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي بفارق ثماني نقاط عن مرسيليا صاحب المركز الثاني حاليًّا ورغم ذلك بات الألماني توماس توخيل مرشحًا للعودة لبلاده لتدريب بايرن ميونخ.

بطبيعة الحال، قام العمالقة الألمان بتعيين هانز ديتر فليك كمدرب مؤقت له حتى نهاية الموسم ، ولكن إذا فشل في القيام بما يكفي للاضطلاع بالدور بشكل دائم فقد يعود توخيل وبالتالي يصبح بوكيتينو مرشحًا بارزًا لتدريب النادي الباريسي.

مورينيو يقترب

من جانبها، ذكرت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية أن البرتغالي جوزيه مورينيو في مفاوضات متقدمة لخلافة بوكيتينو كمدرب لتوتنهام.

وحسب الصحيفة، فبعد إقالة بوكيتينو توجهت إدارة توتنهام نحو المدرب البرتغالي الذي لا يدرب أي فريق حاليًّا، وأكدت أن الطرفين مستعدان للتوقيع على اتفاق في الساعات المقبلة.

ولم يدرب البرتغالي جوزيه مورينيو أي فريق منذ إقالته من تدريب مانشستر يونايتد في الموسم الماضي ومستعد للعودة للدوري الإنجليزي الممتاز لكون عائلته تعيش في لندن.

ويرغب المدرب البرتغالي في ضمانات من الإدارة بخصوص مستقبل اللاعبين، إذ يخشى المدرب أن تؤدي إقالة بوكيتينو لرحيل عدة لاعبين.

ويحلم المدرب البرتغالي أن يصبح أول مدرب يفوز بألقاب مع 3 أندية إنجليزية.

من جهة أخرى، أكدت الصحيفة أن لاعبي توتنهام لم يكن في علمهم قرار إقالة مدربهم الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، حيث علموا بالخبر من بيان النادي فقط.

وحسب الصحيفة، فعدة لاعبين فقدوا الثقة في المدرب الأرجنتيني بسبب عدم حواره معهم بشأن مشاركاتهم في اللقاءات.

كما أدى الغياب عن التدريبات وفقدان ثقة الرئيس دانييل ليفي لإقالة المدرب الأرجنتيني من تدريب الفريق.

وسيدفع توتنهام 12,5 مليون جنيه إسترليني للمدرب الأرجنتيني وهو مجموع راتبه المتبقي في عقده.

ولم يودع المدرب الأرجنتيني من اللاعبين سوى الثنائي الإنجليزي ديلي آلي والبلجيكي توبي ألديرفيريلد على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب الدولي الإنجليزي ديلي آلي: ”لا يمكنني تقديم الشكر المستحق لهذا الإنسان، لقد علمني كثيرًا وأنا ممتن كثيرًا لكل ما عمله من أجلي، حظ سعيد وأتمنى أن أراك قريبًا صديقي“.

وقاد بوكيتينو توتنهام في 293 لقاء حقق الفوز في 160 بنسبة فوز تبلغ 55%، لكن النتائج السلبية في بداية الموسم الحالي أدت لإقالته، حيث يحتل الفريق المركز الـ14 في الدوري الإنجليزي الممتاز.