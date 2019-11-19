آخر تطورات إصابة محمد صلاح وروبرتسون وغوميز قبل مباراة ليفربول وكريستال بالاس

تعود المسابقات الأوروبية لاستئناف المنافسات مرة أخرى بعد فترة توقف استمرت 12 يومًا بسبب الارتباطات الدولية للمنتخبات، وعلى رأسها التصفيات المؤهلة لبطولتي كأس الأمم الأوروبية، يورو 2020، وكأس الأمم الأفريقية، الكاميرون 2021.

ويشهد الدوري الإنجليزي الممتاز، البريمييرليغ، يوم السبت المقبل، 8 مباريات ساخنة، على رأسها مباراة كريستال بالاس مع المتصدر ليفربول، وبرايتون مع الوصيف ليستر سيتي، وأخيرًا المواجهة النارية بين مانشستر سيتي وتشيلسي على ملعب الاتحاد.

وكانت المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي قد شهدت انقلابًا في ترتيب أندية الصدارة، حيث ابتعد ليفربول بالقمة برصيد 34 نقطة، بعد فوزه على مانشستر سيتي 3-1 بملعب أنفيلد، وقفز ليستر سيتي إلى المركز الثاني برصيد 26 نقطة بعد الفوز على آرسنال 2- صفر، وبنفس الرصيد يحتل تشيلسي المركز الثالث بالفوز على كريستال بالاس، في حين تراجع السيتي إلى المركز الرابع برصيد 25 نقطة.

أزمة ليفربول

ويعاني الألماني يورغن كلوب، مدرب نادي ليفربول، من الإصابات التي ضربت عددًا من نجوم الفريق في الفترة الأخيرة، والتي يمكن أن تمثل تهديدًا لمسيرة الريدز الرائعة منذ بداية الموسم، بعد أن حقق الفريق 11 فوزًا وتعادل مرة واحدة فقط في 12 مباراة.

ويأتي على رأس مخاوف كلوب إصابة محمد صلاح في الكاحل، التي تفاقمت بشكل مثير للقلق في الفترة الأخيرة.

موقف محمد صلاح

وبدأت الإصابة مع تدخل عنيف من حمزة شودري، لاعب ليستر سيتي على صلاح في المباراة التي أقيمت بين الفريقين الشهر الماضي في أنفيلد، وبعدها غاب صلاح عن مباراة مانشستر يونايتد، ثم عاد مرة أخرى أمام جينك البلجيكي في دوري أبطال أوروبا وتوتنهام وأخيرًا أمام مانشستر سيتي، ولكنه عانى من تجدد الإصابة في اللقاء الأخير.

وغاب صلاح عن مباراتي منتخب مصر أمام كينيا وجزر القمر في التصفيات الأفريقية المؤهلة للكاميرون 2021، وشوهد وهو يرتدي كاحلًا وقائيًا في قدمه المصابة.

وبحسب صحيفة ”إكسبريس“ البريطانية، فإن صلاح خضع للعديد من الفحوصات الطبية خلال الفترة الماضية، ولا تزال الشكوك تحيط بإمكانية مشاركته أمام كريستال بالاس، ويبدو أن القرار الأقرب سيكون عدم المجازفة باللاعب في المباراة قبل أن يتم الاطمئنان نهائيًا لشفائه من الإصابة.

روبرتسون وغوميز

ويعاني الظهير الأيسر الأسكتلندي أندي روبرتسون هو الآخر من إصابة أجبرته على الغياب عن مباريات منتخب بلاده في التصفيات الأوروبية، ولا يزال موقفه غامضًا من مواجهة كريستال بالاس السبت المقبل، ويمكن أن يكون لاعب الوسط المخضرم جيمس ميلنر بديلاً مثاليًا في الجبهة اليسرى حال غياب روبرتسون.

وفي سياق متصل، يبدو أن الأمور أفضل كثيرًا بالنسبة للمدافع الدولي الإنجليزي جو غوميز، الذي غاب عن مباراة إنجلترا وكوسوفو في التصفيات الأوروبية بداعي الإصابة في التدريبات، إلا أن الإصابة ليست خطيرة على الإطلاق، وسيكون اللاعب جاهزًا لدخول قائمة ليفربول في المباراة المقبلة.

موهبة نرويجية تقترب من ليفربول

ويبدو أن سياسة ليفربول في ضم المواهب الشابة ستظل هي المهيمنة على استراتيجية التعاقدات في بطل أوروبا، حيث تبدو صفقة النرويجي ساندر بيرغ، نجم وسط جينك البلجيكي، قريبة للغاية.

وكان الألماني كلوب قد أبدى إعجابه الشديد بإمكانات بيرغ، 21 عامًا، خلال مواجهتي ليفربول وجينك في دوري أبطال أوروبا مؤخرًا، اللتين انتصر فيهما الريدز 4-1 و2-1 على الترتيب.

من جانبه، قال بيرغ إنه يريد تحقيق حلم الانتقال إلى ليفربول في أقرب فرصة ممكنة.

وتابع في مقابلة مع قناة TV2 النرويجية: ”اللعب في أنفيلد حلم بالنسبة لي، ولجميع اللاعبين في العالم، ليفربول هو الفريق الأفضل على مستوى العالم حاليًا، ولديه جماهير رائعة، وهو ما يجعلني أؤكد أنني أريد اللعب بقميص الريدز في أقرب وقت ممكن“.