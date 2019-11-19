صحيفة: أوقات بوكيتينو معدودة في توتنهام و3 مرشحين لخلافته

أكدت صحيفة “ دايلي ميل “ البريطانية أن المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو يعيش لحظاته الأخيرة في توتنهام حيث تنتظر إقالته أو رحيله بشكل ودي عن الفريق الذي يعيش بداية سيئة في الأيام القادمة.

ويرحل توتنهام لمواجهة ويستهام يونايتد السبت القادم في الجولة ال13 من الدوري الإنجليزي الممتاز وسط شكوك كبيرة حول مستقبل مدربه الأرجنتيني.

وحسب مصادر للصحيفة فعدة مفاوضات تمت بين إدارة توتنهام والمدرب بوكيتينو للبحث عن خطة لخروجه من الفريق.

ويحتل توتنهام المركز 14 في الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 20 نقطة عن المتصدر ليفربول و11 نقطة عن المركز الرابع وحقق 3 انتصارات و5 تعادلات و4 هزائم في 12 جولة.

وأصبح التساؤل مطروحًا داخل توتنهام إن كان بوكيتينو هو الشخص المناسب لقيادة التغيير في الفريق وهو ما يجعل من لقاء ويستهام مهما في مصيره لكون توتنهام لم يفز في الدوري الإنجليزي الممتاز خارج ملعبه منذ كانون الثاني / يناير الماضي.

وأصبح الوضع صعبًا للفريق في الحفاظ على حظوظه للتنافس على المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لدوري أبطال أوروبا وهو السقف الذي فرضته إدارة توتنهام على المدرب الإنجليزي لكن النتائج السيئة في الدوري الإنجليزي الممتاز تجعله بعيدا عن صراع المراكز الأولى.

وحسب تقارير سابقة للصحيفة فالمدرب الأرجنتيني الذي مدد بقاءه في الفريق يبحث عن طريقة للخروج من الفريق والبحث عن تجربة جديدة في مسيرته.

وكان المدرب الأرجنتيني محط اهتمام فرق كبرى كريال مدريد ومانشستر يونايتد لكن بقاءه في توتنهام ضيع عليه فرصة خوض تجربة في فريق أوروبي كبير.

وأكدت صحيفة “ دايلي ميل “ أن خطة البحث عن بديل بدأت في توتنهام حيث تضع عدة أسماء لخلافة بوكيتينو.

وتضم قائمة المرشحين لخلافته الإنجليزي إيدي هويي مدرب بورثموت والإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب نابولي والألماني يوليان ناجلزمان مدرب لايبزغ.

وربطت تقارير إعلامية المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بتوتنهام حيث أكدت أنه يراقب الفريق ومستقبل ماوريسيو بوكيتينو.

ويبقى أمام إدارة توتنهام مشكل وحيد لإقالة المدرب الأرجنتيني هو التفاوض معه حول خروج ودي لكون عقده ينتهي بعد 3 مواسم ويتقاضى 8,5 مليون جنيه إسترليني وفي حالة إقالته فعلى الفريق دفع راتبه كاملاً عن المدة المتبقية في عقده.

وقد يؤدي التفاوض حول حل ودي للمشكل المادي لتأخر قرار خروج المدرب الأرجنتيني من الفريق لكن الخلافات بينه وبين رئيس الفريق دانييل ليفي تجعل من بقائه لمدة أطول حسب الصحيفة أمرًا صعبًا.