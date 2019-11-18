وكيل أعمال غوارديولا يرد على ارتباطه ببايرن ميونخ

رد جوسيب ماريا أوروبيتغ، وكيل أعمال المدرب الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، على التقارير التي تحدثت عن إمكانية عودته لتدريب بايرن ميونخ الألماني.

ونقلت صحيفة ”أس“ الإسبانية عن جوسيب ماريا أوروبيتغ قوله: ”في عالم كرة القدم لا يوجد شيء مؤكد، لا شيء مستحيلًا“.

وأضاف ”تحدثت مع بيب يوم الأربعاء الماضي، ولكنه أكد لي بأنه سعيد في مانشستر سيتي ومازال عقده مستمرًا“.

وارتبط اسم غوارديولا بالعودة إلى النادي البافاري، عقب إقالة المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش من تدريب بايرن ميونخ، عقب الخسارة الثقيلة بنتيجة 1/5 أمام آينتراخت فرانكفورت.

ويتولى غوارديولا، البالغ من العمر 48 عامًا، تدريب مانشستر سيتي، منذ يوليو 2016، وقاد الفريق للقبين متتاليين في الدوري الإنجليزي الممتاز، علمًا أنه تولى تدريب بايرن ميونخ 3 مواسم، قاده فيها للتتويج بلقب الدوري الألماني 3 مرات، لكنه لم يتوَّج معه بلقب دوري أبطال أوروبا.

ويرتبط جوارديولا بعقد مع مانشستر سيتي حتى صيف العام 2021، ولم يفسخ غوارديولا عقده من قبل مع أي نادٍ سبق ودرّبه وظل حتى نهاية عقوده مع برشلونة ثم بايرن ميونخ، وقد جدّد بالفعل عقده لمدة عامين في مايو 2018، بعد أن أصبح أول مدير فني في تاريخ كرة القدم الإنجليزية يحصد 100 نقطة في الموسم.

وعندما كشفت صحيفة ”ميرور“ في سبتمبر الماضي، عن أن كريستينا زوجة غوارديولا عادت للعيش في كتالونيا مع ابنتها الصغرى، أصرّ مانشستر سيتي على أنها ذهبت لرعاية أعمالها في مجال الأزياء، وأن ذلك لن يؤثر على التزام المدرب بعقده.

لكن تقارير في ألمانيا الأسبوع الماضي، زعمت أن عائلة غوارديولا ليست سعيدة بالعيش في مانشستر، وأن بايرن ميونخ يريد منه العودة.

لكن من غير المرجح أن يعود غوارديولا إلى أحد الأندية التي قادها نحو 3 ألقاب في الدوري الألماني، لكنه أعطى أول تلميح محيّر بأن هذا الموسم قد يكون الأخير له، وذلك في تصريحات أطلقها في إبريل الماضي.

وغوارديولا سبق له أن درّب برشلونة 4 مواسم، قاده فيها للقبين في دوري أبطال أوروبا، و3 ألقاب في الدوري الإسباني، وغيرها الكثير من الألقاب المحلية والقارية.