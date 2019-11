هازارد نجم ريال مدريد يشيد بنجاح المدرب فرانك لامبارد مع تشيلسي

يعتقد إيدن هازارد، أن فرانك لامبارد زميله السابق في تشيلسي، يملك القدرات التي تؤهله لأن يصبح واحدًا من أفضل المدربين في العالم بعد بداية واعدة على رأس الجهاز الفني في ستامفورد بريدج.

وغادر هازارد تشيلسي للانضمام إلى العملاق الإسباني ريال مدريد في بداية الموسم، قبل قليل من وصول لامبارد لتولي المسؤولية خلفًا للمدرب السابق ماوريتسيو ساري.

ونجح لامبارد في إعادة تشيلسي للمسار الصحيح بعد بداية صعبة وحقق الفريق تحت قيادته ستة انتصارات متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ليتساوى في النقاط مع ليستر سيتي صاحب المركز الثاني قبل فترة التوقف الدولية.

وردًا على سؤال إذا كان شعر بالدهشة لتأثير لامبارد الفوري على تشيلسي، أجاب هازارد: ”لا لم يحدث هذا على الإطلاق.

Hazard on Lampard: “He can be one of the best managers in the world.”

You love to see it. pic.twitter.com/u32xNszQEf

— CHELSEAHEAT ???? (@ChelseaHeat1) November 17, 2019