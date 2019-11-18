بعد التأهل لـ“يورو 2020″.. منتخب إنجلترا يحتاج إلى التحسن دفاعيًّا رغم الغزارة التهديفية

بعد أن سجل 37 هدفًا في حملة التصفيات في ثماني مباريات ودخل مرماه ستة أهداف سيكون من المجحف توجيه الانتقاد لمنتخب إنجلترا، لكن المدرب غاريث ساوثغيت يدرك أن الهفوات الدفاعية قد تكلف فريقه غاليًا في بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم.

وضمنت إنجلترا أن تكون من بين أول ستة مصنفين في بطولة أوروبا بعد أن أحرزت ثلاثة أهداف متأخرة لتفوز 4-صفر على مستضيفتها كوسوفو في ختام التصفيات يوم الأحد.

وأنهت إنجلترا، التي كانت ضمنت مكانها في النهائيات، المجموعة الأولى في الصدارة برصيد 21 نقطة وخسرت مباراة واحدة الشهر الماضي 2-1 في التشيك التي تأهلت في المركز الثاني.

وفي شوط أول متواضع افتتحت إنجلترا التسجيل عندما هيأ أليكس-أوكسليد تشامبرلين الكرة إلى هاري وينكس ليحرز هدفه الدولي الأول في الدقيقة الـ 32.

وسجل القائد هاري كين هدفه الـ12 في التصفيات في الدقيقة الـ 79 وبعد ذلك بأربع دقائق أضاف ماركوس راشفورد الهدف الثالث قبل أن يختتم ميسون ماونت الرباعية في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وباستثناء خسارتها في جمهورية التشيك الشهر الماضي لم تبذل إنجلترا أي مجهود يذكر للفوز على منتخبات مثل: كوسوفو، والجبل الأسود، وبلغاريا، وكذلك التشيك حيث سحقتها 5-صفر في ويمبلي.

ويفاخر ساوثغيت بوجود خيارات كثيرة في الهجوم وخط الوسط لكنه يدرك وجود مشكلة في الدفاع، بعد أن لاحت لمنتخبي كوسوفو والجبل الأسود العديد من الفرص بسبب سوء التنظيم الدفاعي وضعف الرقابة وهي من الأشياء التي قد يستغلها أي منتخب كبير في النهائيات.

وقال ساوثغيت الذي فاز فريقه على كوسوفو 5-3 في سبتمبر/ أيلول الماضي: ”يتعين أن نواصل الضغط على المنافس لحرمانه من الفرص. في ليلة أخرى وأمام منافس آخر قد ندفع الثمن. الركلات الثابتة من الأمور التي يتعين التحسن فيها. لم تدخل أهداف في مرمانا لكن تركنا العديد من لاعبي المنافس يتحركون بحرية في المنطقة لكنهم لم يحسنوا استغلال الفرص.

”نبحث دائمًا عن التحسن. نعلم أن أمامنا الكثير من العمل لكن اللاعبين أدوا المهمة بنجاح في التصفيات وكانوا حاسمين“.

وتألق كين في صفوف إنجلترا إذ أصبح أول لاعب إنجليزي يهز الشباك في جميع مباريات التصفيات.

وقال مهاجم توتنهام الذي سجل ثلاثية في الفوز 7-صفر على الجبل الأسود، يوم الخميس: ”كمهاجم أرغب دائمًا في تسجيل الأهداف والفوز بمباريات.

”أعشق الأهداف مثل أي مهاجم وأتمنى أن أواصل التهديف في النهائيات الصيف المقبل“.

وأقر كين -أيضًا- بأن الأمور ليست مثالية تمامًا لكنه أبدى سعادته بانتهاء التصفيات بنجاح.

وتابع: ”خرجنا بشباك نظيفة في آخر مباراتين. نعلم أن أمامنا مساحة للتحسن. لم يتعرض الحارس نيك بوب لاختبار حقيقي لكن أمام المنتخبات الكبيرة سيكون الوضع مختلفًا ويتعين أن نكون في قمة الجاهزية“.