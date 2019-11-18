بينهم محمد صلاح.. ”فيروس الفيفا“ يقلق نادي ليفربول بسبب 5 لاعبين قبل مواجهة كريستال بالاس

أكدت صحيفة ”ميرور“ البريطانية، أن عشاق نادي ليفربول يشعرون بالقلق من الفترة الدولية و“فيروس الفيفا“، والذي يهدد انطلاقة فريقهم القوية بعد انسحاب 5 لاعبين من منتخبات بلدانهم للإصابة أو لمشاكل شخصية.

وسينافس نادي ليفربول في عدة جبهات حتى نهاية السنة الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا وكأس رابطة الأندية المحترفة وكأس العالم للأندية، وما يقلق الفريق هو تزايد قائمة لاعبيه المصابين.

وسيلعب ليفربول أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي، ثم يستضيف نابولي في لقاء مهم في دوري أبطال أوروبا وسط تساؤلات حول إمكانية غياب بعض اللاعبين بسب الإصابة.

ويغيب عن الفريق الكامروني جويل ماتيب للإصابة، كما أن السويسري شيردان شاكيري مصاب.

وخلال الفترة الدولية الحالية انسحب 5 لاعبين من منتخبات بلدانهم وهم:

المصري محمد صلاح

النجم المصري أصيب في الكاحل خلال لقاء ليستر سيتي سابقا وتزايدت الإصابة خلال لقاء مانشستر سيتي، وغاب عن منتخب مصر في تصفيات أمم أفريقيا الكامرون 2121.

ومنح ليفربول نجمه فرصة للعلاج والتعافي، ونشر النجم المصري فيديو على صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي لعملية تعافيه من الإصابة، لكن الشكوك تحوم حول إمكانية لحاقه بلقاء كريستال بالاس.

الهولندي فيرجيل فان دايك

لعب المدافع الهولندي 90 دقيقة خلال تعادل منتخب هولندا وأيرلندا الشمالية وهي النتيجة التي أهلت المنتخب الهولندي لنهائيات أمم أوروبا 2020، لكنه انسحب من المنتخب لأسباب شخصية، حسب بيان للاتحاد الهولندي لكرة القدم.

وحسب صحيفة ”ميرور“ فلا يعرف بالضبط سبب انسحابه من منتخب بلاده، وإن كانت ستمنعه من اللعب أمام كريستال بالاس.

الإنجليزي جو غوميز

اللاعب الذي كان محط اهتمام وجدل في الفترة الأخيرة بعد شجار مع زميله في منتخب إنجلترا رحيم سترلينغ، كان من المفروض أن يلعب أساسيا في لقاء كوسوفو بعدما شارك بديلاً في لقاء الجبل الأسود.

لكن إصابة في الركبة منعته من اللعب وأكد غاريث ساوثغيت، مدرب المنتخب الإنجليزي، أنها إصابة بسيطة وسيعود في الأيام المقبلة، لكنه لم يتدرب مع المنتخب في المدة الأخيرة.

الإنجليزي جوردان هيندرسون

قائد ليفربول أسهم في تخفيف الخلاف بين زميله في الفريق جو غوميز ولاعب مانشستر سيتي رحيم سترلينغ، لكنه غاب عن منتخب إنجلترا بسبب تعرضه لفيروس.

وعاد اللاعب لليفربول للتعافي من المرض ولا يعرف إن كان سيصل للقاء كريستال بالاس رغم كون الصحيفة أكدت أنه من غير المستبعد أن يعود للعب.

الأسكتلندي أندرو روبيرتسون

تعتبر حالة المدافع الأسكتلندي مقلقة لكونه انسحب فجأة من منتخب بلاده في الفترة الدولية بسبب إصابة في الكاحل.

وأكد اللاعب أنه يعاني من الإصابة في المدة الأخيرة رغم مشاركته رفقة ليفربول ومن المحتمل أن يغيب عن لقاء كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز.