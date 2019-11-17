 منتخب إنجلترا يختتم تصفيات أمم أوروبا برباعية على كوسوفو (فيديو) – إرم نيوز‬‎

منتخب إنجلترا يختتم تصفيات أمم أوروبا برباعية على كوسوفو (فيديو)

منتخب إنجلترا يختتم تصفيات أمم أوروبا برباعية على كوسوفو (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

اختتم منتخب إنجلترا مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020، بالفوز 4/0 على كوسوفو، اليوم الأحد، ضمن مباريات المجموعة الأولى، ليضمن أن يكون من بين أول 6 مصنفين في البطولة.

وجاء هدف المباراة الأول بتوقيع هاري وينكس في الدقيقة 32، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد كرة من أليكس أوكسليد تشامبرلين.

وعزز هاري كين تقدم منتخب الأسود الثلاثة بتسديدة من داخل المنطقة، مستغلًا كرة ”ضالة“.

ووقع البديل ماركوس راشفورد الهدف الثالث لإنجلترا في الدقيقة 83، بتسديدة على يسار حارس كوسوفو، بعد تمريرة من رحيم سترلينغ، واختتم ماسون مونت الرباعية في الدقيقة 90..

وحقق منتخب إنجلترا فوزه الثامن، مقابل خسارة وتعادل، ليرتفع رصيده إلى 21 نقطة، علمًا أنه ضمن مسبقًا التأهل إلى يورو 2020.

وضمن المجموعة ذاتها، خسر منتخب التشيك 0/1 أمام مضيفه منتخب بلغاريا.

وسجل فاسيل بوزهيكوف الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 65، علمًا أن منتخب التشيك تأهل للمشاركة في يورو 2020.

وتأهلت منتخبات إنجلترا والتشيك وأوكرانيا وألمانيا وهولندا وكرواتيا وإسبانيا والسويد وفرنسا وتركيا وبلجيكا وروسيا وإيطاليا وفنلندا إلى أمم أوروبا 2020.

وستشهد بطولة أمم أوروبا 2020 مشاركة 24 منتخبًا، وستقام منافسات البطولة بين 12 يونيو و 12 يوليو 2020، في 12 مدينة في 12 دولة أوروبية.

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