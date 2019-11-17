تشيلسي يصارع برشلونة علي ضم نجم فلامنغو البرازيلي

بدأ مسؤولو نادي تشيلسي التجهيز لدخول الميركاتو الشتوي المقبل بكل قوة، تحسبًا من رفع الحظر المفروض على النادي من إبرام أية تعاقدات جديدة.

ويسعى النادي اللندني، لإتمام عدد من الصفقات القوية، لتدعيم أكثر من مركز في الفريق.

نجم فلامنغو

وقالت صحيفة ”ديلي إكسبريس“ البريطانية، إن تشيلسي يسعى بقوة للتعاقد مع البرازيلي راينر لاعب فريق فلامنغو.

ويحظى راينر بتقدير كبير من المراقبين، نظرًا للقدرات العالية التي يتمتع بها اللاعب .

وأكدت الصحيفة الإنجليزية، أن تشيلسي قد رصد 70 مليون جنيه إسترليني لإتمام الصفقة في يناير المقبل.

رفع الحظر

وأشارت الصحيفة إلى أن تشيلسي مازال ممنوعًا من إبرام أي تعاقدات جديدة، طبقًا لعقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ بحرمانه من التعاقد لفترتي انتقالات بداية من فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ويثق مسؤولو تشيلسي في رفع هذا الحظر وقبول الاستئناف الذي تقدم به النادي أمام المحكمة الرياضية الدولية، والتي ستعلن عن قرارها خلال شهر نوفمبر الجاري.

خطة لامبارد

ويسعى فرانك لامبارد الذي تولى مهمة المدير الفني لتشيلسي الصيف الماضي لإعادة هيكلة الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وعانى لامبارد من عدم قدرته على ضم أية عناصر جديدة لفريقه خلال الصيف الماضي.

ومن المنتظر أن يشكل انضمام البرازيلي راينر إضافة قوية لهجوم تشيلسي الذي يضم بالفعل عددًا من اللاعبين المميزين، مثل هودسون اودوي وبولسيتش وويليان وبيدرو والمهاجم تامي ابراهام.

الصراع مع برشلونة

وتنتظر إدارة تشيلسي مهمة صعبة لحسم صفقة راينر الذي يحظى بإعجاب مسؤولي برشلونة الإسباني.

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ إن نادي برشلونة يتابع عن كثب الموهبة البرازيلية الشابة رينير خيسوس كارفالهو، الشهير بـ“راينر“، نجم وسط نادي فلامنغو، تمهيدًا للتعاقد معه في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن المفاوضات بدأت بالفعل بين مسؤولي برشلونة وفلامنغو حول راينر، حيث طلبت إدارة البلوغرانا تحديد السعر الذي يريده النادي البرازيلي لبيع اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا.

وأضافت ”موندو ديبورتيفو“ أن سعر راينر قد ارتفع بشدة في الفترة الأخيرة، حيث كانت المفاوضات تدور في فلك بيع اللاعب مقابل 20 مليون يورو، إلا أن تألقه دفع فلامنغو إلى مضاعفة هذا الرقم ليصل إلى 40 مليون يورو، وهو الأمر الذي أثار قلق مسؤولي برشلونة الذين يرغبون في حسم الموقف سريعًا، في ظل اهتمام أندية أخرى باللاعب مثل ريال مدريد ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان ويوفنتوس وآرسنال.

اهتمام إنجليزي

وأكدت ”ديلي إكسبريس“ في تقريرها أن تشيلسي ليس النادي الإنجليزي الوحيد الذي يريد الفوز بخدمات راينر، حيث يحظى نجم فلامنغو الصاعد بقوة باهتمام كبير من مانشستر سيتي وآرسنال.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي فلامنغو لن يقبل بأقل من 70 مليون جنيه إسترليني نظير التخلي عن اللاعب.

مستقبل البرازيل

ويلعب راينر في صفوف الفريق الأول لنادي فلامنغو، رغم عمره الصغير، وتألق في مركز لاعب الوسط المهاجم، وشارك في 12 مباراة هذا الموسم، وأحرز 4 أهداف وصنع هدفين آخرين.

ورفض مسؤولو فلامنغو انضمام راينر إلى صفوف المنتخب البرازيلي تحت 17 عامًا، الذي يشارك في بطولة العالم للناشئين حاليًا؛ نظرًا لاحتياج النادي لجهود اللاعب، حيث يخوض فلامنغو نهائي كأس أمريكا الجنوبية ”ليبرتادوريس“ يوم 23 نوفمبر الجاري أمام ريفر بليت الأرجنتيني.

وبحسب اللوائح في البرازيل، يمكن للأندية الاحتفاظ بلاعبيها الناشئين إذا اقتضت الضرورة وعدم إرسالهم إلى المنتخبات في تلك المراحل الصغيرة.

وأكدت ”موندو ديبورتيفو“ أن موهبة راينر المميزة دفعت البرتغالي المخضرم خورخي خيسوس، مدرب فلامنغو، إلى الدفع به في مباريات الفريق الأول، وأظهر براعة شديدة ومستقبلًا كبيرًا، وأطلقت عليه الصحافة البرازيلية لقب ”مستقبل السليساو“.