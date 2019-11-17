بايرن ميونخ يرد على رغبة مانشستر سيتي بصفقة تبادلية

ردّ نادي بايرن ميونخ الألماني على التقارير التي تحدثت عن رغبة مانشستر سيتي الإنجليزي في إبرام صفقة تبادلية تشمل ليروي ساني، وكينغسلي كومان.

وبحسب مجلة ”كيكر“ الألمانية، فإن بايرن ميونخ يرفض تمامًا إدخال كومان في أي صفقة تبادلية، للحصول على خدمات ساني من مانشستر سيتي.

وانضم كومان، البالغ من العمر 23 عامًا، إلى بايرن ميونخ صيف العام 2015 بنظام الإعارة، من يوفنتوس، قبل أن يوقع عقدًا رسميًا مع الفريق حتى العام 2023، ولعب الجناح الفرنسي مع العملاق البافاري 139 مباراة سجل خلالها 28 هدفًا في مختلف المسابقات.

وكان بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي قد عمل مع كومان العام 2017 أثناء قيادته لبايرن ميونخ، ويرى السيتي أن كومان هو أفضل بديل لساني.

وكان ساني، البالغ من العمر 23 عامًا، قريبًا من الانتقال إلى الفريق البافاري خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن الإصابة عطلت انتقاله إلى ميونخ.

وانضم ساني إلى مانشستر سيتي العام 2016، قادمًا من شالكة، مقابل 45 مليون جنيه إسترليني، وشارك مع الفريق في 134 مباراة، سجل فيها 39 هدفًا وصنع 45 هدفًا.