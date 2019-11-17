مانشستر سيتي يقترح صفقة تبادلية على بايرن ميونخ

أكدت عدة تقارير انجليزية أن نادي بايرن ميونخ الألماني لم يفقد اهتمامه بالتعاقد ليروي ساني نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، على الرغم من الإصابة القوية التي تعرض لها في الركبة.

وكان ساني نجم منتخب ألمانيا قريبًا من الانتقال إلى الفريق البافاري خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن الإصابة عطلت انتقاله إلى ميونخ.

الصفقة الحلم

وقالت ”سكاي سبورت“ إن صفقة انتقال ساني إلى بايرن ميونخ تعد بمثابة صفقة الأحلام.

وكان الكرواتي نيكو كوفاتش المدير الفني السابق لبايرن ميونخ، قد علق على انضمام النجم الألماني لفريقه بأن النادي يعمل بشكل جدي لتأمين انتقال صفقة الأحلام، وهو ما لم يتحقق في الصيف الماضي.

وكان ليروي ساني قد انضم لمانشستر سيتي قادماً من شالكة العام 2015، ولعب الدولي الألماني مع السيتيزنز 134 مباراة سجل خلالها 39 هدفًا.

شرط واحد

وأكدت ”سكاي سبورت“ أن الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، قد وضع شرطًا وحيدًا للموافقة علي رحيل ساني عن فريقه.

ويرغب مانشستر سيتي في الحصول على خدمات الفرنسي كينغسلي كومان لاعب بايرن ميونخ مقابل رحيل ساني.

وكان غوارديولا قد عمل مع كومان العام 2017 أثناء قيادته لبايرن ميونخ، ويري السيتي أن كومان هو أفضل بديل لساني.

وبدأ كومان مشواره الاحترافي في باريس سان جيرمان، قبل أن ينتقل إلى يوفنتوس، ثم بايرن ميونيخ، ولعب الجناح الفرنسي مع العملاق البافاري 139 مباراة سجل خلالها 28 هدفًا في مختلف المسابقات.

دافيد سيلفا

وبجانب الرحيل الوشيك للألماني ليروي ساني عن صفوف السيتي، فقد اقترب الإسباني المخضرم دافيد سيلفا من ختام مشواره مع الفريق.

وبحسب برنامج ”الشرينغيتو“ الإسباني، فإن دافيد سيلفا سيزامل الثنائي آندريس إنييستا، ولوكاس بودولسكي، في فيسيل كوبي الياباني.

وأشار البرنامج الشهير إلى أن سيلفا، البالغ من العمر 33 عامًا، لا يمانع من اللعب بالدوري الياباني، وتحديدًا في فيسيل كوبي، بعد تجربة مواطنيه إنييستا وديفيد فيا هناك.

وانضم سلفا إلى مانشستر سيتي صيف العام 2010، قادمًا من فالنسيا الإسباني، وارتبط بالانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي، والذي يملكه النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام.

وشارك سيلفا مع مانشستر سيتي في 410 مباريات في جميع المسابقات، سجل فيها 74 هدفًا، وصنع 134، ونال مع الفريق 4 ألقاب في الدوري الإنجليزي، ولقبين في كأس الاتحاد الإنجليزي، و4 في كأس الرابطة، ولقبين في كأس الدرع الخيرية.

تدعيم وشيك

على الجانب الآخر يسعى مانشستر سيتي خلال الفترة المقبلة لتدعيم الفريق ببعض العناصر المميزة، في ظل الإصرار على العودة للمنافسة بقوة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويأمل مانشستر سيتي بتكرار إنجاز الموسم الماضي، وتعويض فارق النقاط بينه وبين ليفربول متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما تبقى من جولات الدوري الإنجليزي.

ويعاني مانشستر سيتي الذي يحتل المركز الرابع من مشاكل دفاعية منذ انطلاق الموسم الجاري، وهو ما كلفه خسارة الكثير من النقاط.

ولم ينجح بيب غوارديولا المدير الفني للسيتيزنز، في تعويض رحيل البلجيكي فينسنت كومباني قائد الفريق السابق، بجانب الإصابة القوية التي تعرض لها إيمريك لابورتي قلب دفاع الفريق في الركبة.

واضطر غوارديولا للاعتماد على لاعب الوسط البرازيلي فيرناندينيو في مركز قلب الدفاع في المباريات الماضية.

وأكدت شبكة ”سكاي سبورتس“ أن مانشستر سيتي يفاضل الآن بين عدة خيارات لتدعيم مركز قلب الدفاع في الميركاتو الشتوي.

ويتصدر ثنائي دفاع ليستر سيتي جوني إيفانز والتركي كاجلار سويونسو قائمة اهتمامات مانشستر سيتي لحل أزمة هذا المركز.

وشارك الثنائي إيفانز وسويونسو في مباريات ليستر سيتي الـ 12 حتى الآن، بعد رحيل ماغواير إلى مانشستر يونايتد مع بداية الموسم الجاري.