هاري كين يكشف عن كواليس أزمة ستيرلينغ وغوميز في منتخب إنجلترا

تحدث هاري كين، نجم منتخب إنجلترا وتوتنهام، عن كواليس الأزمة التي اندلعت بين زميليه رحيم ستيرلينغ وجو غوميز الاثنين الماضي.

وحدثت مشاجرة بالأيدي بين ستيرلينغ وغوميز في معسكر الأسود الثلاثة، بسبب خسارة مانشستر سيتي أمام ليفربول، 3-1، الأحد الماضي في الدوري الإنجليزي.

وقرر المدرب غاريث ساوثغيت استبعاد ستيرلينغ من مباراة، الخميس الماضي، أمام الجبل الأسود في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية.

وقال هاري كين في تصريحات نشرتها شبكة ”ليفربول إيكو“: ”لم أكن في الغرفة عندما حدث ذلك، بعد ذلك سألت بعض اللاعبين عن ما حدث“.

وأضاف: ”تحدثت مع غوميز على انفراد وسألته عن شعوره، كانت المشاعر عالية بعد الواقعة مباشرة، لذلك تحدثت مع ستيرلينغ، ثم تحدثت أنا وعدد قليل من كبار اللاعبين عن ما يجب أن نفعله“.

وواصل: ”اجتمع ستيرلينغ مع غوميز وتحدثا سويًّا، وعقب ذلك قررت التحدث مع غوميز وكان يشعر بتحسن بعد حديثه مع رحيم“.

وتابع: ”ستيرلينغ غاب عن المباراة وقدم اعتذاره وأصبح هو وغوميز بخير بعد ذلك“.

وأتم: ”لقد عقدنا اجتماعًا خاصًّا ولم نناقش ما قلناه ولكن الأمر كان يتعلق بفهم ما حدث والسبب وراء ذلك والتحدث مع ستيرلينغ وغوميز ومحاولة السيطرة على الموقف“.

وأظهرت الصور، التي التقطت بعد نهاية الحصة التدريبية للمنتخب الإنجليزي، يوم الثلاثاء الماضي، خدشًا واضحًا تحت العين اليمنى لغوميز، الذي كان يسير إلى جانب زميله في فريق ليفربول، ترينت ألكساندر-أرنولد.

وقالت تقارير صحفية، إن ستيرلينغ حاول شد غوميز من رقبته، وتوجيه لكمات إليه على مستوى الوجه، مشيرة إلى أن زملاءهما في الفريق اعتقدوا في البداية أن اللاعبين يمزحان، لكن سرعان ما اشتد العراك بينهما.

وهذا العراك هو الثاني من نوعه بين اللاعبين، إذ اشتبكا مع بعضهما بعضًا في نهاية اللقاء، الذي جمع فريقيهما على ملعب أنفيلد، الأحد، ويبدو أن الخلاف بين الثنائي امتد إلى قلب معسكر منتخب الأسود الثلاثة.

واندلع الخلاف الأول إثر محاولة ستيرلينغ افتكاك الكرة من غوميز، وعلى خلفية ذلك حدث اشتباك بين الثنائي داخل الملعب، بعدما دفع غوميز منافسه لاعب مانشستر سيتي في صدره، وبعد ذلك رد ستيرلينغ بضربة في ظهر مدافع ليفربول، ليتدخل بعدها جيمس ميلنر لاعب الريدز لفض الاشتباك.

وانتهت المباراة بفوز ليفربول على غريمه مان سيتي، حامل اللقب، 3-1 ليبتعد في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق8 نقاط عن ليستر سيتي صاحب المركز الثاني، و9 عن مان سيتي.