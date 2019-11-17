تقرير: كريستيانو رونالدو وافق على انضمام بوغبا ليوفنتوس.. وغاريث بيل يقترب من مانشستر يونايتد

أشارت تقارير صحفية إسبانية وبريطانية إلى أن كريستيانو رونالدو، هداف يوفنتوس، أعطى ناديه الضوء الأخضر للتعاقد مع الفرنسي بول بوغبا في الميركاتو الشتوي.

ويبدو مستقبل بطل كأس العالم في ملعب ”أولد ترافورد“ غامضًا، ومع ضعف أداء يونايتد في الدوري، لا يبدو الأمر سوى مسألة وقت قبل أن يرحل عن مانشستر يونايتد.

وارتبط بوغبا الصيف الماضي بالانتقال إلى ريال مدريد، خاصة في ظل تصريحات مواطنه زين الدين زيدان المدير الفني للنادي الملكي بشأن إعجابه بأدائه.

ولكن كان يوفنتوس هو المكان الذي صنع فيه بوغبا اسمه في عالم كرة القدم، ويشاع أن العملاق الإيطالي يدرك أن هناك فرصة لاستعادته من جديد بعدما رحل عن أولد ترافورد وعمره 19 عامًا إلى تورينو.

ويعتقد مجلس إدارة يونايتد أن اللاعب قيمته تصل إلى 180 مليون جنيه إسترليني ما أدى إلى ابتعاد العديد من الأندية الراغبة في ضم بوغبا، لكن يبدو الآن أن يوفنتوس سيبذل جهدًا كبيرًا للحصول على خدمات الدولي الفرنسي في يناير/كانون الثاني المقبل مع الحصول على دعم رونالدو للصفقة.

موافقة رونالدو

وقالت صحيفة El Desmarque الإسبانية، إن اللاعب البرتغالي أعطى موافقته لأي انتقال محتمل لبوغبا، مع استمرار يوفنتوس في البحث عن لقب دري أبطال أوروبا وما يتطلب ذلك من تدعيم الصفوف بكفاءات كبيرة لمجاراة برشلونة وريال مدريد وليفربول حامل اللقب.

ويقول التقرير، إن بوغبا ”لم يعد نجم الفريق“ مع ظهور ماركوس راشفورد وأنتوني مارسيال ودانيال جيمس في الصدارة مع غياب لاعب الوسط الفرنسي حاليا بسبب إصابة في الكاحل.

ورغم ذلك لم يؤجل يوفنتوس أو ريال مدريد فكرة التعاقد معه حيث من المتوقع التقدم بعروض مقبولة تصل إلى 150 مليونًا إسترلينيًا، وهو رقم معقول بعد انخفاض القيمة التي طلبها يونايتد في ظل تراجع اهتمام العديد من الأندية.

وأثار بوغبا سعادة جماهير مانشستر يونايتد بعدما نشرعدة مقاطع فيديو على حسابه في إنستغرام وهو يتدرب مع زيادة مؤشرات عودته قريبًا للملاعب.

وغاب بوغبا عن الملاعب منذ إصابته في مباراة آرسنال ومن المفترض عودته بداية شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وظهر بوغبا البالغ من العمر 26 عامًا وهو يبتسم بجوار مجموعة من دراجات التمرين، قبل أن يجلس ويبدأ التدريب.

وانضم لاعب خط الوسط إلى يونايتد في صفقة قياسية عالمية في ذلك الوقت بقيمة 90 مليون جنيه إسترليني في عام 2016، لكن هذه الخطوة لم تنجح بالطريقة التي كان يتوقعها الكثيرون، حيث أظهر لمحات من مهارته وأهميته في بعض المباريات لكنها اختفت في العديد من المباريات المهمة والمؤثرة في مشوار يونايتد.

إذا اختار يونايتد قبول عرض كبيرمن ريال مدريد أو يوفنتوس، فيمكنهم استخدام الأموال للتعاقد مع لاعب الوسط الشاب جادون سانشو، الذي يتردد أن النادي حريص على ضمه أو كذلك المهاجم النرويجي الشاب إيرلينغ هالاند هداف رد بول سالزبورغ النمساوي.

غاريث بيل

من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية أن مانشستر يونايتد يرغب في التعاقد مع الجناح الويلزي غاريث بيل في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة من ريال مدريد.

وحسب الصحيفة، فريال مدريد متأكد من رحيل نجمه الويلزي نحو مانشستر يونايتد سواء في يناير المقبل أو في فترة الانتقالات الصيفية.

وأكدت الصحيفة أن الجناح الويلزي كان قريبا من الانتقال نحو الدوري الصيني الممتاز حيث قدم فريق جيانغسو سونينغ عرضا ماليا جيدا للاعب، لكن ريال مدريد أوقف الانتقال وطالب بمقابل مادي رفضه الفريق الصيني.

وجاء رفض ريال مدريد لكونه كان على علم برغبة مانشستر يونايتد في التعاقد مع غاريث بيل لكنه لم يقدم خطوة في اتجاه تنفيذ الصفقة بسبب رغبة ريال مدريد في ضم الفرنسي بول بوغبا.

وأبدى ريال مدريد استعداده لترك الجناح الويلزي يرحل عن الفريق منذ الصيف الماضي بسبب رغبة الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب الفريق، لكنه اضطر لإبقائه بعد عدم التوصل بعروض مالية جيدة.

وعاد بيل للخلاف مرة أخرى مع مدربه بعدما غاب منذ الفترة الدولية الأخيرة عن الفريق بسبب الإصابة، لكنه عاد ليشارك رفقة منتخب بلاده ويلز خلال الفترة الدولية الحالية.

وأثارت بعض جماهير منتخب ويلز الجدل حول قائد منتخبها حين نشرت علمًا لويلز يرمز لغاريث بيل مع ثلاث كلمات ”ويلز – الغولف – ريال مدريد، وفق هذا الترتيب“، في إشارة إلى اهتماماته.

وأكدت صحيفة ”ذا صن“ بناء على مصدر مقرب من غاريث بيل، أنه مستعد للخروج من الدوري الإسباني وريال مدريد بدوره مستعد للتفاوض بشأن هذا الأمر

ويتقاضى غاريث بيل راتبًا أسبوعيًا يصل 650 ألف جنيه إسترليني وعقدا ينتهي صيف 2022 رفقة ريال مدريد، لكنه مطالب بتقليص راتبه إن أراد الانتقال نحو مانشستر يونايتد.

وقد تشكل رغبة مانشستر يونايتد في التعاقد مع غاريث بيل فرصة جديدة لريال مدريد لفتح ملف النجم الفرنسي بول بوغبا، والذي يرغب زيدان في جلبه للفريق الإسباني.

ولعب غاريث بيل ساعة خلال لقاء منتخب ويلز وأذربيجان، والذي انتهى بفوز زملائه 2-0 وسيلعب، الثلاثاء المقبل، لقاء فاصلاً رفقة منتخب بلاده أمام المجر، حيث يمكنهم الفوز والتأهل لنهائيات أمم أوروبا 2020.