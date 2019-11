لافتات ترحيب برحيم سترلينغ في كوسوفو قبل استضافة منتخب إنجلترا

فقدت كوسوفو فرصة التأهل إلى بطولة أوروبا لكرة القدم 2020، لكن البلاد تأمل في الاستحواذ على القلوب عبر استقبال حافل للمنتخب الإنجليزي وجماهيره في لقاء الفريقين غدًا الأحد.

وسيلعب المنتخب الإنجليزي، الذي يتصدر المجموعة الأولى برصيد 18 نقطة وتأهل بالفعل إلى النهائيات، مع كوسوفو التي تحتل المركز الثالث وتنافس لأول مرة في تصفيات أوروبا.

وستكون إنجلترا أكبر فريق وطني يزور البلد الذي انضم للاتحاد الأوروبي للعبة (اليويفا) والاتحاد الدولي (الفيفا) في 2016.

وقال لولزيم بريشا، رئيس نادي مشجعي منتخب كوسوفو: ”اللاعبون الإنجليز يستحقون استقبالًا رائعًا.

”وجود فريق يمثل الدولة التي نشأت فيها كرة القدم شرف كبير ونحن نفخر بذلك“.

وعقب انهيار يوغسلافيا ووضع كوسوفو عقب حرب 1998-1999 لم يسمح للاعبين الشبان المشاركة في المسابقات الدولية قبل ثلاث سنوات مضت.

