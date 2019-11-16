بينهم محمد صلاح.. 4 لاعبين يثيرون قلق كلوب قبل مباراة ليفربول وكريستال بالاس

يأمل فريق ليفربول الإنجليزي في مواصلة انتصاراته ونتائجه المميزة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.

ويستعد الريدز لمواجهة كريستال بالاس بهدف الاستمرار في صدارة البريمييرليغ، والحفاظ على سلسلة اللاهزيمة، وقالت صحيفة ”ميرور“ البريطانية، إن الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول يستعد لمواجهة كريستال بالاس في ظل مخاوف من غياب عدد من أبرز لاعبيه الأساسيين.

ويأمل المدير الفني للريدز في عدم حدوث المزيد من الإصابات للاعبيه أثناء مشاركاتهم مع منتخبات بلادهم في فترة التوقف الدولي، وأضافت ”ميرور“ أن فترة التوقف لم تكن لطيفة بالنسبة ليورغن كلوب، في ظل شبح الإصابات الذي يهدد لاعبيه، منذ انتهاء مباراة فريقه أمام مانشستر سيتي والتي وسّع من خلالها الفارق مع فريق المدرب بيب غوارديولا إلى 9 نقاط كاملة.

محمد صلاح

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى تفاقم إصابة محمد صلاح في كاحل القدم عقب مشاركته في مباراة مانشستر سيتي.

وتعرض صلاح لإصابة قوية في الكاحل خلال مشاركته في مباراة ليفربول أمام ليستر سيتي الشهر الماضي، وأبعدت الإصابة نجم ليفربول عن مباراتي منتخب مصر أمام كينيا وجزر القمر ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021.

وظهر صلاح خلال معسكر منتخب بلاده مرتديًا حذاءً طبيًا في قدمه اليسرى المصابة.

آندي روبرتسون

وفي ذات الإطار، غاب آندي روبرتسون الظهير الأيسر لليفربول عن تشكيلة منتخب اسكتلندا بداعي الإصابة في الكاحل، وأكد روبرتسون أن الإصابة ستبعده عن المشاركة في التدريبات لفترة تصل إلى أسبوعين تقريبًا.

وقال روبرتسون في تصريحات صحفية: ”لقد تورم كاحل قدمي مرة أخرى، وهو ما سيبعدني عن المباراتين المقبلتين في تصفيات يورو 2020“.

هندرسون وغوميز

وبجانب صلاح وروبرتسون، تحوم الشكوك حول مشاركة الثنائي هندرسون وغوميز لاعبي منتخب إنجلترا، في مباراة كريستال بالاس المقرر لها السبت المقبل.

وتعرض غوميز بعد أزمته الأخيرة مع رحيم ستيرلينغ نجم مانشستر سيتي، لإصابة في الركبة بعد لعبة مشتركة مع كيران تريبيير، كما غاب جوردان هندرسون قائد ليفربول عن مباراة المنتخب الإنجليزي الأخيرة أمام مونتنيغرو.

ويفتقد ليفربول بالفعل جهود الثنائي شاكيري وجويل ماتيب؛ بداعي الإصابة في الفترة الماضية.

وتعرض الكاميروني ماتيب لإصابة في الركبة، مطلع الشهر الجاري، حيث أكد يورغن كلوب غيابه لعدة أسابيع، بينما يغيب السويسري شاكيري عن الفريق منذ مباراة نابولي في سبتمبر الماضي، إلا أنه قد يعود للمشاركة في التدريبات، في الأسبوع المقبل.

انطلاقة رائعة

يذكر أن فريق ليفربول حقق واحدة من أفضل بداياته في الدوري الإنجليزي الممتاز، ما منحه الفرصة لاحتلال صدارة جدول ترتيب المسابقة بفارق مريح عن أبرز منافسيه.

وأعرب يورغن كلوب، عن سعادته الكبيرة للمكانة التي وصل لها فريقه، خاصة بعد الفوز على مانشستر سيتي في المباراة الأخيرة، ومواصلة الحفاظ على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 35 نقطة بفارق 8 نقاط عن تشيلسي وليستر أقرب المنافسين، وعن مانشستر سيتي صاحب المركز الرابع بـ 9 نقاط.

وقال كلوب: ”حتى الآن نحن قمنا بالبداية فقط، والجميع يعرف ذلك، لا يزال هناك الكثير من العمل“.

وتابع: ”لو كنت أخبرتني أنه يمكنني الحصول على 34 نقطة في هذه المرحلة من الموسم، لقلت إن هذا أمر مستحيل، لكننا الآن فعلنا ذلك، والآن يذهب الأولاد لمنتخبات بلادهم، نتمنى عودتهم بصحة جيدة دون إصابات“.

يذكر أن المدرب الألماني لم يبرم أي صفقة كبيرة في الميركاتو الصيفي الماضي، حيث تعاقد مع المدافع سيب فان دين بيرغ وهارفي إليوت من زفوله الهولندي وفولهام الإنجليزي.