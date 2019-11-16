دافيد سيلفا نجم مانشستر سيتي يحدد وجهته المقبلة

كشفت تقارير إسبانية وجهة دافيد سيلفا لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي ينتهي عقده مع الفريق بنهاية الموسم الحالي.

وبحسب برنامج ”الشرينغيتو“ الإسباني، فإن دافيد سيلفا سيزامل الثنائي: آندريس إنييستا، ولوكاس بودولسكي، في فيسيل كوبي الياباني.

وأشار البرنامج الشهير إلى أن سيلفا، البالغ من العمر 33 عامًا، لا يمانع من اللعب بالدوري الياباني، وتحديدًا في فيسيل كوبي، بعد تجربة مواطنيه إنييستا وديفيد فيا هناك.

وانضم سلفا إلى مانشستر سيتي صيف العام 2010، قادمًا من فالنسيا الإسباني، وارتبط بالانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي، والذي يملكه النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام..

وشارك سيلفا مع مانشستر سيتي في 410 مباريات في جميع المسابقات، سجل فيها 74 هدفًا، وصنع 134، ونال مع الفريق 4 ألقاب في الدوري الإنجليزي، ولقبين في كأس الاتحاد الإنجليزي، و4 في كأس الرابطة، ولقبين في كأس الدرع الخيرية.

واعتزل سيلفا اللعب الدولي مع إسبانيا بعد نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، حيث سجل 37 هدفًا في 125 مباراة مع الماتادور، وكان مع المنتخب عندما فاز بلقبين في كأس الأمم الأوروبية (يورو 2008 و2012)، وكأس العالم 2010.

احتجاج مانشستر سيتي

ذكرت صحيفة ”صن“ أن مانشستر سيتي أرسل رسالة للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يحتج من خلالها على قرارات الحكم مايكل أوليفير خلال لقاء القمة أمام ليفربول.

وبحسب الصحيفة، فإن مانشستر سيتي يعتقد بحرمانه من 3 ضربات جزاء، منها اثنتان بلمسة يد على مدافع ليفربول ألكسندر أرنولد، والثالثة بعد دفع السنغالي ساديو ماني للإنجليزي رحيم سترلينغ.

وأرسل الفريق الشكوى لرئيس رابطة الحكام المحترفين مايك رايلي بعد القمة المثيرة في أنفيلد والتي خسرها مانشستر سيتي 3/1 وابتعد بفارق 9 نقاط عن غريمه.

وأكدت الصحيفة أن مايك رايلي لا يفكر في إحداث تغييرات على قوانين تقنين حكم الفيديو رغم بعض الاحتجاجات التي تصله من الأندية.

إيقاف برناردو

وتعرّض البرتغالي برناردو سيلفا لاعب وسط مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للإيقاف لمدة مباراة واحدة مع غرامة قدرها 50 ألف جنيه إسترليني بسبب تغريدة عنصرية ضد زميله في الفريق بنجامين ميندي في سبتمبر/أيلول الماضي.

ونقل موقع مانشستر سيتي على الإنترنت بيانًا عن الاتحاد الإنجليزي جاء فيه:“تم إيقاف برناندو سيلفا مباراة رسمية واحدة وتغريمه 50 ألف جنيه إسترليني بعد اعترافه بانتهاك أحد قواعد الانضباط“.

وأضاف البيان:“خرق اللاعب قواعد الاتحاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي في 22 سبتمبر 2019 بتغريدة مهينة و/ أو غير لائقة و/ أو، وتشكلت ”خرقًا متفاقمًا“، وتضمت التغريدة إشارة، سواء أكانت صريحة أو ضمنية، إلى العرق و/ أو اللون و/ أو الأصل العرقي“.