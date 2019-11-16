ريال مدريد ينافس بايرن ميونخ على موهبة تشيلسي

أفادت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ريال مدريد انضم إلى بايرن ميونخ الألماني في سعيه للتعاقد مع الشاب كالوم هودسون أودوي، لاعب تشيلسي الإنجليزي.

وسعى بايرن ميونخ بقوة للتعاقد مع أودوي، البالغ من العمر 19 عامًا، في سوق الانتقالات الشتوي والصيفي الماضي، لكن تشيلسي وقف بثبات أمام محاولات النادي البافاري.

وفي سبتمبر الماضي وقّع أودوي عقدًا جديدًا مع تشيلسي يبقيه في ستامفورد بريدج حتى العام 2024، إلا أن صحيفة ”مترو“ ذكرت أن ريال مدريد يتطلع للظفر بخدمات اللاعب العام المقبل.

وأضافت الصحيفة الإنجليزية أن المدرب زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، أبدى إعجابه الشديد بأودوي وأعرب عن رغبته في نقله إلى سانتياغو برنابيو. وأوضحت الصحيفة أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد قرر مراقبة اللاعب حتى نهاية الموسم الحالي قبل التقدم بعرض لضمه في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

وشارك أودوي في 13 مباراة الموسم الحالي تحت قيادة المدرب فرانك لامبارد، بواقع 692 دقيقة، سجل فيها هدفين وصنع 5، علمًا أنه شارك إجمالًا في 39 مباراة مع الفريق الأول لتشيلسي، سجل فيها 6 أهداف وصنع 9.

صفقة مبابي

كشفت موقع ”ديفنسا سنترال“ الإسباني، أن باريس سان جيرمان مستعد لخفض سعر مبابي المقدر بـ400 مليون يورو لريال مدريد الصيف المقبل، بشرط الحصول على واحد من 3 لاعبين من المرينغي وهم: رودريغو غوس وفينيسيوس جونيور ورافاييل فاران.

وأضاف الموقع أن باريس سان جيرمان يريد مقابلًا ماليًا بجانب جونيور أو فاران أو جونيور للسماح ببيع مبابي لريال مدريد الصيف المقبل.

ووفقًا لـ ”ديفنسا سنترال“، فإن ريال مدريد رفض طلب باريس سان جيرمان لأنه لن يفرّط في أي لاعب من 3 لاعبين مطلوبين من قبل النادي الباريسي، ما يعقد إمكانية إبرام الصفقة.

ويرتبط مبابي، الذي يتمّ 21 عامًا الشهر المقبل، بعقد مع باريس سان جيرمان حتى يونيو 2022، ويتردد أنه رفض تمديد عقده مع النادي الفرنسي مقابل الحصول على 40 مليون يورو سنويًا.

وانضم مبابي إلى باريس سان جيرمان صيف العام 2017، مقابل 135 مليون يورو، وسجل للنادي العاصمي 62 هدفًا وصنع 33 في 90 مباراة.

وأثار مبابي الجدل حول مستقبله عندما قال في حفل فوزه بجائزتي هداف وأفضل لاعب في الدوري الفرنسي، إنه يريد تحمل مسؤوليات أكبر، سواء مع فريقه أو في نادٍ آخر، ما اعتبره الكثيرون إشارة قوية إلى رغبة مبابي في الرحيل عن باريس سان جيرمان، وقال حينها: ”إنها لحظة مهمة بالنسبة لي، ونقطة تحول كبيرة في مسيرتي، لقد اكتسبت المزيد من الخبرات هنا، وحان الوقت لتحمل مسؤولية أكبر، ربما يحدث ذلك في باريس سان جيرمان، وسأكون سعيدًا بالطبع، أو في مكان آخر ومشروع جديد“.