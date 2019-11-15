بوكيتينو يأمل في تحقيق رغبته في ضم كوتينيو لتوتنهام

يأمل توتنهام هوتسبير في التعاقد مع البرازيلي فيليب كوتينيو المعار من برشلونة إلى بايرن ميونخ لتدعيم صفوف الفريق الذي يخوض موسما كارثيا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان برشلونة ، الذي ضم كوتينيو من ليفربول بأكثر من 100 مليون جنيه إسترليني ، يسعى لإعارة الدولي البرازيلي لكن توتنهام لم يتدخل حينها رغم سابق معرفة الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني للنادي اللندني بالمهاجم البرازيلي الذي سبق ودربه في إسبانيول.

وكان كوتينيو، الذي انتقل لبرشلونة من ليفربول في يناير كانون الثاني العام الماضي مقابل حوالي 170 مليون دولار، ثالث أغلى لاعب في العالم لكنه فشل في تقديم ما كان يفعله باستاد أنفيلد في كتالونيا.

وتعاقد معه بوكيتينو من إنتر ميلان عام 2012 ، حيث انضم اللاعب لإسبانيول حتى نهاية الموسم لمساعدته على تجنب الهبوط وأرد ضمه مرة أخرى الصيف الماضي لكنه خسر أمام بايرن ميونخ.

وأبرم بايرن صفقة إعارة مقابل 8.5 مليون يورو (9.44 مليون دولار) بالإضافة لراتبه لكنه يدرك أن الانتقال سيعتبر ناجحا فقط إذا تعاقد معه في نهاية الموسم بشكل نهائي مقابل 120 مليون يورو.

وانتقل كوتينيو (27 عاما) من ليفربول إلى برشلونة في يناير /كانون الثاني 2018 مقابل مبلغ قياسي للنادي الكتالوني بلغ 120 مليون يورو إضافة إلى 45 مليون يورو في صورة مكافآت.

وخاض 76 مباراة مع برشلونة في جميع المسابقات وسجل 21 هدفا لكنه عجز عن الانسجام مع بقية المهاجمين رغم التتويج بلقبين متتاليين للدوري الإسباني.

وذكرت صحيفة ”صن“ البريطانية أن بوكيتينو اشتكى مرارا وتكرارا من ضرورة إنفاق مبالغ مالية لضم لاعبين كبار ، ويرى أنه في حال ضم كوتينيو سيتأكد من أن عملية إعادة البناء ستكون بالفعل قيد التنفيذ.

ولعب المهاجم البرازيلي تحت قيادة المدير الفني الأرجنتيني في الدوري الإسباني ، وسجل كوتينو خمسة أهداف في 16 مباراة بما في ذلك هدفين في الفوز 5-1 على منافسه على الهبوط رايو فايكانو لكنه لم يستطع إعادته وضمه مجددا لتوتنهام.

وسجل كوتينيو هدفين فقط مع بايرن ميونخ وتراجع مؤخراً ليجلس من جديد على مقاعد البدلاء.

ويعاني توتنهام الموسم الحالي حيث لم يسجل سوى القائد هاري كين أكثر من ثلاثة أهداف في الدوري هذا الموسم بينما يواصل بوكيتينو الاعتماد على البرازيلي لوكاس مورا وإريك لاميلا وكريستيان إريكسن ولا يزال يعاني لتشكيلة خط هجوم قوي.