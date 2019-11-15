شاهد.. تصرف رائع من ساديو ماني (فيديو)

انتشر مقطع فيديو رائع للنجم ساديو ماني لاعب منتخب السنغال، يظهر تواضع اللاعب.

ويظهر في مقطع الفيديو ساديو ماني ينزل من حافلة المنتخب قبل أن يقرر مساعدة أحد العاملين في إخراج أغراض اللاعبين من الحافلة.

وأظهر ماني، البالغ من العمر 27 عامًا، سلوكًا رائعًا، بعدما انتشر مقطع فيديو له وهو ينظف أحد المساجد في سبتمبر 2018.

???? – ساديو #ماني عندما نزل من الحافلة رفقة المنتخب السنغالي ، توقّف وقام بالمساعدة في نقل الأغراض ???????????? .pic.twitter.com/qLRJY2BTFa — EPL World (@EPLworld) November 14, 2019

وعن ذلك المقطع قال ماني لاعب ليفربول الإنجليزي: ”أنا مسلم، وأصلّي 5 مرات في اليوم، وبمجرد الانتهاء من الصلاة أفعل ذلك في المسجد، وعندما ذهبت إلى هناك (المسجد) وجدت صديقًا حميمًا وهو غاني الجنسية، ودعوته لاحتساء بعض الشاي في المنزل بعد الصلاة، وقال لي يجب أن أعمل بتنظيف دورات المياه في المسجد، وأخبرته أننا سنفعل ذلك معًا، وبينما كنا ننظف المسجد قام شخص ما بتصويرنا وطلبت منه ألا ينشر الفيديو على الإنترنت، وأقسم أنه لن يفعل ذلك، وفي اليوم التالي نشر الفيديو، حسنًا الأمر ليس خطيرًا للغاية“.

وشارك ماني في 17 مباراة مع ليفربول الموسم الحالي، سجل فيها 11 مباراة وصنع 5 أهداف، على مدار 1357، ونال ماني جائزة هداف الدوري الإنجليزي الموسم الماضي مناصفة مع محمد صلاح وبيير-إيميريك أوباميانغ.

وحقق منتخب السنغال فوزًا ثمينًا ومستحقًا 2/0 على ضيفه الكونغولي، في بداية مشوارهما في المجموعة التاسعة للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، وتصدر منتخب غينيا بيساو الترتيب برصيد 3 نقاط، متفوقًا بفارق هدف على المنتخب السنغالي المتساوي معه في نفس الرصيد، في حين جاء منتخبا الكونغو وإي سواتيني في المركزين الثالث والرابع بلا رصيد من النقاط.

وجاء هدفا المنتخب السنغالي، وصيف بطل النسخة الماضية للبطولة، في غضون دقيقتين فقط، حيث افتتح سيدي سار التسجيل في الدقيقة 26، وتكفل حبيبو دياللو بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 28.