لاسيلس قائد نيوكاسل يغيب حتى العام المقبل بسبب إصابة بالركبة

قال نيوكاسل يونايتد المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الخميس، إن القائد والمدافع جمال لاسيلس سيغيب حتى العام المقبل، بسبب إصابة في الركبة تعرض لها خلال الفوز 2/1 على بورنموث، يوم السبت الماضي.

وأُصيب لاسيلس (26 عامًا)، الذي بدأ أساسيًا في 12 مباراة بالدوري هذا الموسم وسجل هدفًا واحدًا، خلال التحام مع كالوم ويلسون مهاجم بورنموث واُستبدل ببول دوميت في الشوط الأول.

ويأمل نيوكاسل، صاحب المركز 13 برصيد 15 نقطة، في تعافي المدافعين فابيان شار وفلوران لوجين من إصابات في الركبة قبل مواجهة أستون فيلا في الدوري يوم 25 من الشهر الجاري.

