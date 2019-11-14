 لاسيلس قائد نيوكاسل يغيب حتى العام المقبل بسبب إصابة بالركبة – إرم نيوز‬‎

لاسيلس قائد نيوكاسل يغيب حتى العام المقبل بسبب إصابة بالركبة

لاسيلس قائد نيوكاسل يغيب حتى العام المقبل بسبب إصابة بالركبة

المصدر: رويترز

قال نيوكاسل يونايتد المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الخميس، إن القائد والمدافع جمال لاسيلس سيغيب حتى العام المقبل، بسبب إصابة في الركبة تعرض لها خلال الفوز 2/1 على بورنموث، يوم السبت الماضي.

وأُصيب لاسيلس (26 عامًا)، الذي بدأ أساسيًا في 12 مباراة بالدوري هذا الموسم وسجل هدفًا واحدًا، خلال التحام مع كالوم ويلسون مهاجم بورنموث واُستبدل ببول دوميت في الشوط الأول.

ويأمل نيوكاسل، صاحب المركز 13 برصيد 15 نقطة، في تعافي المدافعين فابيان شار وفلوران لوجين من إصابات في الركبة قبل مواجهة أستون فيلا في الدوري يوم 25 من الشهر الجاري.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
الدوري الإنجليزي
الرياضة
تاغ
رياضة
كرة القدم
مختارات
نيوكاسل يونايتد
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
أخبار ذات صلة