من هي منى خليفة عاشقة نادي ليفربول ومحمد صلاح؟ (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو تظهر فيه مشجعة لنادي ليفربول الإنجليزي وهي تغني في مدرجات استاد ”أنفيلد“، معقل الريدز، أثناء مواجهة مانشستر سيتي ضمن الجولة الـ12 من بطولة الدوري الممتاز.

وفاز ليفربول بثلاثية فابيينو ومحمد صلاح وساديو ماني، مقابل هدف مانشستر سيتي عن طريق بيرناردو سيلفا، يوم الأحد الماضي على ملعب أنفيلد.

ويحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 35 نقطة بفارق 8 نقاط عن تشيلسي وليستر أقرب المنافسين، وعن مانشستر سيتي صاحب المركز الرابع بـ 9 نقاط.

وحقق الفيديو على حساب منى خليفة، والذي تظهر فيه المشجعة مرتدية قميص ”الريدز“ الأحمر وحاملة وشاح النادي، آلاف المشاهدات، وتمت إعادة نشره ما يصل إلى 3 آلاف و500 مرة، ونال إعجاب الكثير من رواد ”تويتر“.

ووفقًا لما ذكره موقع ”فوشيا“، فقد لفتت خليفة الأنظار إليها بسبب جمالها المميّز وحجابها، ما جعلها حديث مواقع التواصل الاجتماعي، وتم تداول الفيديو والتغزل بجمالها بشكل كبير.

If she was ugly people wouldn't be complaining https://t.co/ONXJBljiQn

— Dav|de (@issanotdavz) November 12, 2019