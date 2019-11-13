من هي منى خليفة عاشقة نادي ليفربول ومحمد صلاح؟ (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو تظهر فيه مشجعة لنادي ليفربول الإنجليزي وهي تغني في مدرجات استاد ”أنفيلد“، معقل الريدز، أثناء مواجهة مانشستر سيتي ضمن الجولة الـ12 من بطولة الدوري الممتاز.

وفاز ليفربول بثلاثية فابيينو ومحمد صلاح وساديو ماني، مقابل هدف مانشستر سيتي عن طريق بيرناردو سيلفا، يوم الأحد الماضي على ملعب أنفيلد.

ويحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 35 نقطة بفارق 8 نقاط عن تشيلسي وليستر أقرب المنافسين، وعن مانشستر سيتي صاحب المركز الرابع بـ 9 نقاط.

وحقق الفيديو على حساب منى خليفة، والذي تظهر فيه المشجعة مرتدية قميص ”الريدز“ الأحمر وحاملة وشاح النادي، آلاف المشاهدات، وتمت إعادة نشره ما يصل إلى 3 آلاف و500 مرة، ونال إعجاب الكثير من رواد ”تويتر“.

ووفقًا لما ذكره موقع ”فوشيا“، فقد لفتت خليفة الأنظار إليها بسبب جمالها المميّز وحجابها، ما جعلها حديث مواقع التواصل الاجتماعي، وتم تداول الفيديو والتغزل بجمالها بشكل كبير.

If she was ugly people wouldn't be complaining https://t.co/ONXJBljiQn — Dav|de (@issanotdavz) November 12, 2019

وتُعرف منى خليفة التي يتابعها الكثيرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بأنها عاشقة ليفربول واللاعب المصري محمد صلاح بشكل خاص.

وخليفة هي فتاة مسلمة من أرتيريا تعيش في منطقة ملبورن في أستراليا، وتنشط في مجال السفر، إذ تشارك جمهورها بتفاصيل رحلاتها وصور من الدول التي تسافر لها باستمرار.

وخلال تواجدها في ”أنفيلد“ لم تفوت خليفة فرصة الذهاب إلى الملعب من أجل مشاهدة المباراة ودعم فريقها بشكل خاص. وحظي الفيديو الذي نشرته عبر حسابها في تويتر بنسبة مشاهدة عالية جدًا.

كما تلقت عددًا من التعليقات الظريفة من بينها أن الشباب سيتحولون لتشجيع ليفربول فقط من أجلها، بالإضافة لتعليق حول أنها جميلة جدًا على أن تكون مشجعة لفريق ليفربول.

وتعتبر خليفة من نجوم السوشال ميديا إذ يتابعها فوق الـ 100 ألف شخص على جميع حساباتها، وتنشر صورًا لها باستمرار تكشف فيها عن أناقتها وتألقها، لا سيما في طريقتها بالحفاظ على حجابها، بالإضافة إلى اعتبارها بأنها من جميلات السوشال ميديا، حيث تتمتع بجمال من نوع خاص كما علق أحد متابعيها.

كما يعد عشقها لفريق ليفربول وللاعب محمد صلاح، الذي تضع صورته عبر حسابها في تويتر، أبرز أسباب شهرتها في العالم، خاصة أن الفيديو الأخير الذي نشرته حقق ما يقارب الـ 700 ألف مشاهدة في وقت قصير.

محمد صلاح

ويأمل ليفربول أن يتمكن الدولي المصري محمد صلاح من التعافي في الوقت المناسب للمشاركة في مباراة الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي، أمام فريق كريستال بالاس.

ويلتقي الفريقان يوم 23 نوفمبر الجاري بعد انتهاء فترة التوقف الدولي الحالي.

ويعاني صلاح من إصابة في الكاحل أبعدته عن المشاركة في مباراتي منتخب مصر أمام كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021.

وكانت بداية تلك الإصابة خلال مواجهة فريق ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي، يوم 5 أكتوبر الماضي، بسبب تدخل عنيف من قِبل اللاعب حمزة تشودهاري.

وغاب صلاح نتيجة لتلك الإصابة عن مواجهة مانشستر يونايتد في البريميرليغ، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وتجددت إصابة صلاح في الكاحل أمام فريق توتنهام، في الدوري، وغاب على إثرها عن مواجهة آرسنال في كأس رابطة الأندية الإنجليزية والتي حسمها ليفربول لصالحه بركلات الترجيح.

وشارك اللاعب المصري في مباراة الأحد الماضي أمام فريق مانشستر سيتي، في الدوري الإنجليزي، والتي انتهت بفوز الريدز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ولكنه تعرض لتدخل عنيف من قِبل فرناندينيو وخرج في الدقيقة 87.