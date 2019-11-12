لائحة جزاءات لامبارد الصارمة تقود تشيلسي للتألق

كشفت صحيفة ”ديلي ميل“ في تقرير حصري عن لائحة جزاءات أقرها فرانك لامبارد على لاعبيه ساهمت بشكل كبير في انضباطهم داخل وخارج الملعب ما دفع الفريق اللندني إلى احتلال المركز الثالث بعد 12 جولة من البطولة.

ويعاني تشيلسي من حظر تعاقدات خلال الموسم الحالي واستعان النادي اللندني بلاعبيه الشبان وهدافه التاريخي لقيادة الفريق لأول مرة هذا الموسم.

وقالت الصحيفة إن لامبارد صاغ لائحة جزاءات قوية فرض خلالها عقوبات بغرامات قاسية على تصرفات اللاعبين التي تؤثر على عدم الالتزام بالتعليمات والمواعيد في التدريبات.

عقوبات صارمة

فرض لامبارد عقوبات تأديبية صارمة تشمل قائمة من الغرامات علقها داخل ملعب التدريب ، وتتضمن فرض غرامة قدرها 20 ألفًا إسترلينيًا على أي لاعب لا يصل إلى ملعب التدريب قبل بدايته.

ومن يتأخر لمدة دقيقة عن حضور اجتماعات الفريق يتم تغريمه 500 إسترليني ونفس المبلغ عن كل دقيقة تأخير ومن يتأخر عن ركوب حافلة الفريق عقب المباريات أو يتأخر عن موعد تلقيه العلاج في النادي بالنسبة للمصابين 2500 جنيه إسترليني.

وعند رن الهواتف أثناء اجتماع الفريق أو تناول الوجبات في النادي ستكلف صاحبها ألفًا إسترلينيًا وكذلك ارتداء ملابس خطأ في أيام المباريات نفس المبلغ بمعنى من يرتدي ملابس التدريب في يوم المباراة يتم عقابه.

واللاعبون الذين لن يبلغوا عن إصابة أو مرض قبل يوم عطلة أو قبل 90 دقيقة من التدريب سيتم خصم عشرة آلاف إسترليني منهم.

ويراقب ويجمع هذه الغرامات الطاقم المساعد للامبارد مع مضاعفة الغرامة في حال عدم دفعها خلال 14 يومًا مع توجيه جميع الأموال إلى الأنشطة الخيرية وأنشطة الفريق.

حرمان وكلاء اللاعبين من الحضور

وتتضمن لائحة لامبارد أيضًا حرمان وكلاء اللاعبين من حضور التدريبات أو دخول ملعب التدريب ، إلا إذا كان ذلك في مهمة رسمية ، ويجب على اللاعبين إبلاغ النادي إذا كانوا يعتزمون السفر إلى الخارج ، حتى في أيام العطلات المقررة.

ربما ليس من المستغرب أن يلاحظ العاملون في تشيلسي أن الحفاظ على الوقت لم يكن مشكلة كبيرة هذا الموسم.