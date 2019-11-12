مكتوميناي نجم مانشستر يونايتد يغيب عن مباراتين لأسكتلندا بتصفيات ”يورو 2020“

يغيب سكوت مكتوميناي، لاعب وسط مانشستر يونايتد، عن مباراتين لمنتخب أسكتلندا في تصفيات بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم أمام قبرص وقازاخستان؛ بسبب إصابة في الكاحل.

وفي البداية أصيب اللاعب البالغ عمره 22 عامًا خلال فوز يونايتد 3-صفر على بارتيزان بلغراد بالدوري الأوروبي، يوم الخميس، ثم تفاقمت الإصابة في الفوز 3-1 على برايتون آند هوف ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم الأحد.

ولم يعلن يونايتد متى سيعود مكتوميناي، الذي شارك في كل مباريات ناديه البالغ عددها 12 مباراة في الدوري هذا الموسم، لكنه أكد غياب اللاعب عن مباراة أسكتلندا في ضيافة قبرص يوم الخميس ثم مواجهتها على أرضها أمام قازاخستان يوم الثلاثاء.

وخرج آندي روبرتسون، الظهير الأيسر لليفربول الذي شارك في الفوز 3-1 على مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي، من التشكيلة إلى جانب رايان فريزر لاعب بورنموث وليام كوبر لاعب ليدز يونايتد بسبب الإصابة.

ولم تكشف أسكتلندا أي تفاصيل عن هذه الإصابات، بينما قال المدرب ستيف كلارك إنه سيضم ثنائي الوسط لويس مورغان وغرام شيني كبديلين.

وتحتل أسكتلندا المركز الرابع في المجموعة التاسعة بالتصفيات الأوروبية برصيد تسع نقاط من ثماني مباريات، ولن يكون بوسعها إنهاء التصفيات في المركز الأول أو المركز الثاني.

ورغم ذلك تملك أسكتلندا فرصة التأهل لأول بطولة كبرى منذ 1998 عن طريق ملحق منافسات دوري الأمم في مارس آذار من العام المقبل.