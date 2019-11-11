سولشاير يشيد بأفضل أداء لمانشستر يونايتد هذا الموسم أمام برايتون

قال أولي جونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، إن فريقه قدم أفضل مستوياته هذا الموسم خلال الفوز 3-1 على برايتون آند هوف ألبيون ليتقدم إلى المركز السابع في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وجاءت الأهداف الثلاثة يوم الأحد عن طريق أندرياس بيريرا ودافي بروبر بطريق الخطأ في مرماه وماركوس راشفورد، ليحقق يونايتد أكبر فوز على أرضه في الدوري منذ الجولة الافتتاحية في أغسطس آب الماضي.

وساد التفاؤل في أولد ترافورد مع استمرار المحاولات الهجومية ليونايتد في الشوط الثاني لتعزيز التقدم وأنقذ ماثيو رايان حارس برايتون أكثر من فرصة من فريد وأنطوني مارسيال وراشفورد.

وقال سولشاير للصحفيين: ”أعتقد أن هذا أفضل أداء لنا هذا الموسم.. لا أعرف كيف لم نحقق الفوز في النهاية بخمسة أو ستة أو سبعة أهداف، لكن من المثير متابعة استمتاع هذه المجموعة من اللاعبين“.

واتسم هجوم يونايتد المكون من راشفورد ومارسيال ودانييل جيمس بالسرعة الفائقة في الهجمات المرتدة لكن سولشار وجه إشادة خاصة للظهير الأيسر براندون وليامز البالغ عمره 19 عامًا والذي كان رائعًا في مشاركته الأولى بالتشكيلة الأساسية في الدوري الممتاز.

⚽️???? ملخص المباراة | مانشستر يونايتد 3 – 1 برايتون pic.twitter.com/BD7q1NaIea — صحيفة مانشستر يونايتد (@MUFCMENA) November 11, 2019

ودفع سولشاير باللاعب الشاب وليامز على حساب الأرجنتيني الدولي الأكثر خبرة ماركوس روخو في التشكيلة الأساسية وأكد المدرب أنه من الصعب عدم مواصلة الاعتماد على هذا اللاعب.

وأضاف سولشاير: ”براندون كان رائعًا. لقد لعب قبل ذلك بشكل مميز لكن في أول مباراة له بالدوري الممتاز في التشكيلة الأساسية في أولد ترافورد لم أكن أعرف كيف سيظهر. لم يفعل أي خطأ منذ التحاقه بنا وبكل تأكيد سيكون من الصعب بالنسبة لي استبعاده“.

إلى ذلك، سيخضع سكوت مكتوميناي، لاعب وسط يونايتد، لفحوص، اليوم الاثنين، بعد التعرض لإصابة في الكاحل خلال الفوز 3-1 على برايتون آند هوف ألبيون.

وسقط لاعب منتخب أسكتلندا البالغ عمره 22 عامًا، والذي بدأ كل مباريات يونايتد البالغ عددها 12 مباراة في الدوري هذا الموسم، بشكل غريب على كاحله خلال الوقت بدل الضائع يوم الأحد قبل أن يخرج على محفة من النفق المؤدي إلى خارج الملعب.

وتحوم شكوك الآن حول لحاق مكتوميناي بمباراتي أسكتلندا في التصفيات الأوروبية أمام قبرص في 16 نوفمبر تشرين الثاني وقازاخستان بعدها بثلاثة أيام.

وقال سولشاير للصحفيين: ”لقد سقط على كاحله وتبدو إصابة مؤلمة. سيخضع لفحوص وربما يغيب لأسبوعين، لكننا نأمل ألا يحدث ذلك“.

وتمثل الإصابة أحدث ضربة ليونايتد الذي يملك أكثر من مصاب مثل بول بوجبا ولوك شو وأكسل توانزيبي.