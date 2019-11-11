إيفانز مدافع ليستر سيتي يقلل من فرص المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي

قال جوني إيفانز، مدافع ليستر سيتي، إنه من المبكر جدًّا الحديث عن إمكانية المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم رغم العرض القوي والفوز 2-صفر على آرسنال والتقدم إلى المركز الثاني.

وسجل جيمي فاردي وجيمس ماديسون هدفين في استاد ”كينغ باور“، يوم السبت، ليحقق ليستر فوزه السادس في آخر سبع مباريات وجاءت الهزيمة الوحيدة أمام ليفربول المتصدر.

ويملك فريق بريندان رودجرز نقطة واحدة إضافية عما حصده حتى المرحلة ذاتها من موسم 2015-2016 عندما فاجأ الجميع بإحراز لقب الدوري للمرة الأولى لكن إيفانز قلل من شأن التوقعات قبل خوض الكثير من المباريات في الأسابيع المقبلة.

وقال إيفانز للصحفيين: ”لا أعتقد أنه سيمكن الحكم على موقفنا حتى نصل إلى فترة عيد الميلاد. لقد أظهرنا قدرتنا على القتال في المباريات لكن يجب أن نواصل ما نفعله ونرى كيف ستصبح الأمور.

”لدينا ثقة كبيرة في الوقت الحالي، لكن الفترة المقبلة -وخاصة مع الوصول إلى عيد الميلاد- ستمثل اختبارًا للجميع في التشكيلة“.

وسيلعب ليستر في المباريات الخمس المقبلة في الدوري مع فرق في النصف الثاني من جدول الترتيب قبل أن يواجه ليفربول ومانشستر سيتي حامل اللقب الشهر المقبل.