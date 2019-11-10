أرنولد يعلق على اللقطة المثيرة في مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي

تحدث ترينت ألكسندر أرنولد عن الفوز الذي حققه ليفربول بنتيجة 3/1 على مانشستر سيتي، على ملعب أنفيلد، في قمة مباريات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي اليوم الأحد، والجدل الذي تسبب فيه الهدف الأول لليفربول، الذي سجله فابينيو، بالاختلاف حول ما إذا كان غير صحيح لوجود لمسة يد على أرنولد.

وقال أرنولد في تصريحات نشرتها شبكة ”بي بي سي“ العالمية: ”هناك تقنية الفيديو، أعتقد أن الكرة ربما تكون لمست ذراعي، ولكنها لمست برناردو سيلفا أولًا“.

وأضاف ”عليك الاستمرار في اللعب، الخصم أبدى شكوته، ولكن عليك مواصلة اللعب، نحن في حالة جيدة، مازلنا لم نتعرض للخسارة، في ملعبنا، فلدينا ميزة بتواجد جماهيرنا، لذلك في كل مرة نحن هنا نريد أن نجمع النقاط الثلاث التي نشعر أننا يجب أن نحققها“.

الكرة لمست يد سيلفا قبل لا تلمس يد ارنولد هدف صحيح ١٠٠% pic.twitter.com/70QIgdVMDe — Aliramma ???? (@ramadan_aly8) November 10, 2019

وأردف أرنولد ”فعلنا الكثير في الموسم الماضي لنصل إلى 97 نقطة ولم يكن ذلك كافيًا، ونعلم أننا يجب أن نفعل شيئًا مشابهًا هذه المرة“.

وتابع الدولي الإنجليزي ”المنافسة دائمًا ما تكون شرسة، كان الأمر اليوم يتعلق فقط بالرغبة في النهاية لأن كلا الفريقين أرادا الفوز“.

وعلّق المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول على فوز الريدز الثمين بنتيجة 3/1 على منافسه مانشستر سيتي، على ملعب أنفيلد، الأحد، في قمة مباريات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب في تصريحات نشرتها شبكة ”بي بي سي“ العالمية: ”مانشستر سيتي كان جيدًا، كان علينا الدفاع بكل ما نملك، وسجلنا أهدافًا مذهلة“.

وأضاف المدرب الألماني: ”كانت المباراة صعبة للغاية، شدة اللعب والتوتر واضحان جدًا، واستحقت النهاية التي وصلنا إليها كل هذا العناء“.

وواصل كلوب ”كانت مباراة رائعة حقًا، يمكنك النظر إلى طريقة تمريرهم الكرة خارج المنطقة وأداء رحيم سترلينغ وكيف دافعنا أمامه، لقد رأيت ما حدث حينما لم ندافع أمامه بشكل جيد“.

وأكمل مدرب ليفربول: ”اللاعبون كانوا في حالة تركيز كامل، كان الأمر جيدًا للغاية، هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكننا بها التغلب على مانشستر سيتي، وربما تستطيع الفرق الأخرى القيام بذلك بطريقة مختلفة ولكن هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكننا بها التغلب عليهم“.

واستكمل: ”جميع مبارياتنا أمام مانشستر سيتي كانت مشابهة لهذه المباراة باستثناء مباراتنا على أرضنا بالموسم الماضي“.

وأنهى كلوب حديثه بالقول: ”لقد كانت تلك المباراة أكثر تحكمًا، لم تكن الأجمل والأكثر سيطرة، ولكنني أحببت ذلك“.

وقالت شبكة ”أوبتا“ للإحصائيات، إن بيب غوارديولا خسر 4 مباريات في كل المسابقات على ملعب أنفيلد أكثر من أي ملعب آخر في مسيرته التدريبية.

وتابعت ”أوبتا“ أن ليفربول يستقبل للمباراة التاسعة على التوالي، وهو أول مرة منذ فترة سبتمبر حتى أكتوبر 2014 تحت قيادة براندن رودجرز.

وأشارت الشبكة إلى أن مانشستر سيتي يتأخر بـ3 أهداف في مباراة في الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ يناير 2018 ضد ليفربول أيضًا على ملعب أنفيلد.

وبحسب ”أوبتا“ فإن ساديو ماني لاعب ليفربول سجل 16 هدفًا في الدوري الإنجليزي على ملعب أنفيلد في 2019 وهو أكثر من أي لاعب آخر.

ورفع الفوز رصيد ليفربول إلى 34 نقطة في الصدارة، بفارق 8 نقاط عن ليستر سيتي وتشيلسي، اللذين يحتلان المركز الثاني، مناصفة، في حين تراجع مانشستر سيتي إلى المركز الثالث برصيد 25 نقطة، لتتقلص حظوظه في الحفاظ على اللقب، إذ يبتعد عن ليفربول بـ9 نقاط.