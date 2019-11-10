أهداف مباراة ليفربول ومانشستر سيتي: 3-0 للريدز (فيديو)

تقدم فابينيو لاعب وسط ليفربول بهدف في شباك مانشستر سيتي خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في قمة مباريات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي، على ملعب ”آنفيلد“.

وأحرز فابينيو قذيفة صاروخية فشل كلاوديو برافو حارس السيتي في التصدي لها.

وأضاف محمد صلاح الهدف الثاني لليفر من رأسية قوية بعد عرضية زميله في الدقيقة 14.

ومع بداية الشوط الثاني أضاف ساديو ماني الهدف الثاني من رأسية قوية.

الدوري الانجليزي : ليفربول 1 × 0 مانشستر سيتي | هدف فابينهوووو بووووووووم" ????#LIVMCI في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/3Ck7NEvcQM pic.twitter.com/SogpAPVaVa — اهداف المباريات HD (@arbhdd) November 10, 2019

ليفربول 2 × 0 مانشستر سيتي | هدف محمد صلاح ???????? pic.twitter.com/ovv9vD7OOC — . (@Pa4RuJ0VszwfEoX) November 10, 2019

استقبلت جماهير ليفربول، حافلة مانشستر سيتي بإشعال الشماريخ خارج ملعب الأنفيلد، قبل مواجهة الفريقين في قمة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأظهرت صور ولقطات قيام جماهير ليفربول بإشعال الشماريخ الحمراء في مواجهة حافلة مانشستر سيتي، دون التعرض لهم كما حدث العام الماضي.

جماهير ليفربول خارج أنفيلد ???????? pic.twitter.com/2r19g8D8j5 — EPL World (@EPLworld) November 10, 2019

????وصول حافلة بعثة فريق مانشستر سيتي الى الانفيلد بدون أي مشاكل . pic.twitter.com/pWuUm4cKdy — #الدوري_الانجليزي (@Silvr_EPL) November 10, 2019

الدوري الانجليزي : ليفربول 3 × 0 مانشستر سيتي | هدف ماااااااني" ????#LIVMCI

في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/3Ck7NEvcQM pic.twitter.com/C9U86GNKTw — اهداف المباريات HD (@arbhdd) November 10, 2019

وتعرضت حافلة سيتي لأضرار في ظروف مماثلة في أبريل/ نيسان 2018 حين وصلت إلى أنفيلد لخوض مباراة دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، حينها أضاء جمهور ليفربول مشاعل حمراء وقذفوا قوارير وعُبوات المشروبات الغازية تجاه نوافذ الحافلة.

يذكر أن شرطة منطقة مرسيسايد، أعلنت يوم الجمعة الماضي، إطلاق عملية ”شاملة“ للحيلولة دون وقوع أي أعمال عنف أو حوادث غير مرغوب فيها.

وأفادت وسائل إعلام بريطانية أن سيتي أعرب عن قلقه إزاء سلامة لاعبيه بعد أن ظهرت دعوة انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي تدعو مشجعي ليفربول للوقوف على الطريق المؤدي إلى ملعب أنفيلد واستقبال حافلة مانشستر سيتي بـ“المشاعل والقوارير والأعلام“.

ويسعى ليفربول إلى إحكام قبضته على الصدارة وتوسيع الفارق مع حامل اللقب سيتي والوصيف حاليًّاً إلى 9 نقاط.. إذ يملك ليفربول حاليًّا 31 نقطة مقابل 25 لمانشستر سيتي.

وستكون هذه المباراة رقم 35 في الدوري الإنجليزي بين البطل الحالي والمتصدر، وقد فاز كل منهما بأربع مباريات مقابل 16 تعادلًا، وآخرها فوز البطل (مانشستر سيتي) على المتصدر (ليفربول) 2-1 في يناير 2019.

كما أن مانشستر سيتي فاز في 11 من آخر 12 مباراة خارج أرضه في الدوري الإنجليزي ، وخسر فقط أمام نورويتش سيتي في هذه السلسلة (3-2)، فيما سجل 30 هدفًا في هذه الفترة بمعدل 2.5 هدف في كل مباراة.

بينما ليفربول خسر مرة واحدة فقط في آخر 50 مباراة في الدوري الإنجليزي، ضد مانشستر سيتي في يناير الماضي، فيما لم يخسر فريق الريدز في آخر 28 مباراة وهي ثامن أطول سلسلة خالية من الهزائم في البطولة.

ويفتقد مانشستر سيتي خدمات حارس المرمى إيدرسون في تلك المباراة بعد تعرضه للإصابة خلال مواجهة أتلانتا في دوري أبطال أوروبا، الأربعاء الماضي.

ويغيب عن ليفربول كل من جويل ماتيب وشيردان شاكيري للإصابة أيضًا.