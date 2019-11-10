شاهد.. راشفورد يضيع هدفًا مذهلًا (فيديو)

أضاع المهاجم الدولي الإنجليزي ماركوس راشفورد هدفًا كان سيكون تاريخيًا، لو نجح في إحرازه، في المباراة التي جمعت مانشستر يونايتد مع برايتون، في الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب أولد ترافورد، الأحد.

ووصلت الكرة إلى راشفورد من جيسي لينغارد، ليتلاعب راشفورد بالمدافع ديفي بروبر، ثم سدد بين قدمي الحارس ماثيو رايان، لكن الكرة توقفت تحت الحارس ماثيو رايان، ليُحرم راشفورد من هدف مذهل، في الدقيقة 75.

???? | راشفورد vs بروبر ????

pic.twitter.com/85hFgd56Zk — شبكة مانشستر يونايتد (@MUFC_NET) November 10, 2019

وتعافى مانشستر يونايتد من خسارته أمام بورنموث بالفوز 3/1 على برايتون، اليوم الأحد، في الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب أولد ترافورد، وسجل أندرياس بيريرا الهدف الأول لمانشستر يونايتد في الدقيقة 17، بمساعدة أنتوني مارسيال، وعزز ديفي بروبر لاعب برايتون تقدم مانشستر يونايتد بهدف في مرمى فريقه في الدقيقة 19، وانتهى النصف الأول من المباراة بنتيجة 2/0.

وقلص لويس دينك النتيجة إلى 1/2 بعدما سجل الهدف الأول لبرايتون في الدقيقة 64، لكن ماركوس راشفورد أعاد الفارق إلى هدفين في الدقيقة 66.

ورفع الفوز رصيد مانشستر يونايتد إلى 16 نقطة في المركز السابع، مناصفة مع بورنموث الذي يملك الرصيد ذاته، في حين تجمد رصيد برايتون عند 15 نقطة في المركز الحادي عشر.

ورفع راشفورد رصيده إلى 6 أهداف في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي، بعدما سجل الهدف الثالث لمانشستر يونايتد، ويحتل المركز السادس على قائمة هدافي المسابقة مناصفة مع ساديو ماني لاعب ليفربول وهاري كين لاعب توتنهام، وتيمو بوكي لاعب نوريتش سيتي.