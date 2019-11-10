ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف ماركوس راشفورد (صورة)

سجل ماركوس راشفورد الهدف الثالث لمانشستر يونايتد في المباراة التي جمعته مع برايتون، اليوم الأحد، على ملعب أولد ترافورد، في إطار مباريات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف ماركوس راشفورد في الدقيقة 66، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، لتصبح النتيجة تفوق مانشستر يونايتد 3/1.

ورفع راشفورد رصيده إلى 6 أهداف في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي، ويحتل المركز السادس على قائمة هدافي المسابقة مناصفة مع ساديو ماني لاعب ليفربول وهاري كين لاعب توتنهام، وتيمو بوكي لاعب نوريتش سيتي.

ويتصدر ترتيب الهدافين اللاعب جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي، بعدما سجل 11 هدفًا، ثم يأتي تامي أبراهام لاعب تشيلسي وسجل 10 أهداف.

وفي المركز الثالث يأتي سيرجيو أغويرو لاعب مانشستر سيتي وسجل 9 أهداف، ثم بيير-إيميريك أوباميانغ لاعب آرسنال رابعًا وفي جعبته 8 أهداف.

وفي المركز الخامس يأتي رحيم ستيرلينغ لاعب مانشستر سيتي وفي رصيده 7 أهداف.

يشار إلى أن النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول سجل 5 أهداف في المركز السابع على قائمة الهدافين، مناصفة مع 5 لاعبين آخرين.

وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف ماركوس راشفورد:

1. جيمي فاردي، ليستر سيتي، 11 هدفًا.

2. تامي أبراهام، تشيلسي، 10 أهداف.

3. سيرجيو أغويرو، مانشستر سيتي، 9 أهداف.

4. بيير-إيميريك أوباميانغ، آرسنال، 8 أهداف.

5. رحيم ستيرلينغ، مانشستر سيتي، 7 أهداف.

6. هاري كين (توتنهام)، وماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد)، وساديو ماني (ليفربول)، وتيمو بوكي (نوريتش سيتي)، ولكل منهم 6 أهداف.