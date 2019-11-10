نغولو كانتي يصدم ريال مدريد.. أودّ الاعتزال مع تشيلسي

عبّر النجم الفرنسي نغولو كانتي لاعب وسط نادي تشيلسي الإنجليزي، عن رغبته في البقاء مع البلوز والاعتزال في ستامفورد بريدج، بعد تقارير عن اهتمام ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي بالتعاقد مع اللاعب.

وقال كانتي في تصريحات لقناة ”تيلي فووت“ الفرنسية: ”بالطبع قد أنهي مسيرتي الكروية بصفوف تشيلسي، وأنا أملك عقدًا حتى يونيو 2023“.

وأضاف كانتي: ”آمل في الاستمرار وتقديم مواسم جميلة في صفوف تشيلسي حتى انتهاء عقدي“.

وعن الانتقال إلى دوري آخر غير الإنجليزي، رد الدولي الفرنسي: ”في الوقت الراهن ليس ضروريًا“.

وأكمل: ”عشت 3 مواسم رائعة بتحقيق الألقاب مع تشيلسي، وأعتقد أن هذا النادي يساعدني كثيرًا في الفوز بالبطولات“.

والشهر الماضي، ذكرت صحيفة ”صن“ البريطانية، أن ريال مدريد مصمم على التعاقد مع الفرنسي نغولو كانتي لاعب وسط تشيلسي، في سوق الانتقالات الصيفي المقبل، بعد فشل التعاقد مع بول بوغبا من مانشستر يونايتد.

وأضافت ”صن“، أن ريال مدريد يعتبر كانتي حلمًا يسعى لتحقيقه ليكون إلى جوار البرازيلي كاسيميرو في وسط الملعب، لكن المشكلة تكمن في ارتباط كانتي بعقد مع تشيلسي حتى العام 2023، وهو الأمر الذي يرهق خزينة ريال مدريد.

وأشارت الصحيفة إلى أن تشيلسي يعتقد أن قيمة كانتي، البالغ من العمر 28 عامًا، لا تقل عن 138 مليون جنيه إسترليني، وهو رقم كبير ويشبه إلى حد بعيد ما طالب به مانشستر يونايتد للسماح برحيل بوغبا.

ووفقًا للصحيفة الإنجليزية، فإن ريال مدريد مستعد لتقديم جيمس رودريغيز إلى تشيلسي لإقناع النادي اللندني بالسماح ببيع كانتي.

وترى إدارة ريال مدريد أن القيمة السوقية لجيمس رودريغيز لا تقل عن 58 مليون جنيه إسترليني، وبالتالي يمكن استخدامه في تخفيض قيمة صفقة كانتي.

وفي مارس الماضي، قالت صحيفة ”ديفنسا سنترال“ الإسبانية، إن ريال مدريد توصل لاتفاق مع إدارة تشيلسي على ضم كانتي، بنهاية الموسم الحالي، وأضاف التقرير أن إدارة تشيلسي رحبت ببيع كانتي، بعد رفع حظر التعاقدات عن النادي اللندني، والذي يمتد إلى يناير المقبل.

وانضم كانتي إلى تشيلسي صيف 2016، قادمًا من ليستر سيتي، مقابل 35 مليون يورو، وشارك اللاعب الفرنسي مع البلوز في 149 مباراة، سجل فيها 10 أهداف وصنع 7، علمًا أنه يرتبط مع البلوز بعقد حتى العام 2023.

وكان ريال مدريد قد نجح في التعاقد مع البلجيكي إيدن هازارد، من تشيلسي، في سوق الانتقالات الصيفي الماضي، في صفقة قدرت بـ 100 مليون يورو، وشارك الموسم الماضي في 7 مباريات فقط؛ بسبب الإصابة.